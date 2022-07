Brits onderzoek: meer dan duizend kinderen decennialang misbruikt in Telford

Meer dan duizend kinderen zijn sinds de jaren tachtig seksueel misbruikt en uitgebuit in de Engelse stad Telford, ten noordwesten van Birmingham. Dat meldde dinsdagavond een onafhankelijke onderzoekscommissie die werd ingesteld nadat de Britse krant Sunday Mirror vier jaar geleden in een reeks publicaties het misbruikschandaal van Telford bekend had gemaakt. Het blad noemde destijds al een aantal dat mogelijk in de duizend liep.

Decennialang werden jonge meisjes in de Britse stad gedrogeerd en misbruikt. Volgens het onderzoeksrapport, waarvoor 170 getuigen zijn gehoord, vonden er in Telford groepsverkrachtingen plaats en waren er pieken in tienerzwangerschappen. Kinderen werden jarenlang misbruikt in een wat de commissie een „verkrachtingshuis” noemt. Meldingen over dat huis werden destijds afgedaan als verhalen over „gewone prostituees”, citeren Britse media het rapport. Slachtoffers en hun families werden met de dood bedreigd om hen te laten zwijgen.

Raciale spanningen

De onderzoekscommissie concludeerde dat de politie en lokale overheid ernstig tekort zijn geschoten in het afhandelen van de meldingen van seksueel misbruik. Leraren en jeugdwerkers die door de jaren heen het kindermisbruik constateerden, werden door de politie ontmoedigd melding te maken. Meldingen van vermiste kinderen of bezorgdheid over volwassen mannen die kinderen uitbuitten, werden veelvuldig genegeerd omdat de autoriteiten bang waren dat onderzoek naar verdachte Aziatische mannen „raciale spanningen” zou aanwakkeren. Mede daarom richtte de politie zich bij zulke meldingen op verdachten binnen de familie, in plaats van verdachten van buitenaf.

Commissievoorzitter Tom Crowther zegt dat „duidelijke seksuele uitbuiting van kinderen werd genegeerd” door de autoriteiten en dat „belangrijke instanties kinderen de schuld gaven van uitbuiting, in plaats van de daders”. In 2018, toen de Sunday Mirror de talloze misbruikverhalen onthulde, deed de lokale politiechef het hoge aantal misbruikverhalen af als „sensatie”. Nu heeft de politie excuses aangeboden aan alle slachtoffers in Telford.

In 2013 werden zeven mannen opgepakt en veroordeeld na politieonderzoek naar kinderprostitutie in de regio, waarbij werd vastgesteld dat meisjes al vanaf 13 jaar seksueel werden uitgebuit en omgekocht met alcohol, sigaretten of geld. Het rapport van de commissie concludeert dat de lokale autoriteiten na de aanhoudingen de urgentie van de zaak niet hebben ingezien.

Eerder grootschalig Brits misbruikschandaal

Het onderzoek in Telford bevat getuigenissen die teruggaan tot 1989, maar hoogstwaarschijnlijk vond het misbruik in de stad al jaren eerder plaats. „Het overweldigende bewijs is het verschrikkelijke lijden van generaties kinderen, veroorzaakt door de uiterste wreedheid van degenen die seksuele uitbuiting van kinderen hebben gepleegd”, aldus Crowther.

Dit is niet het eerste grootschalige misbruikschandaal dat het Verenigd Koninkrijk kent. In 2014 werd onthuld hoe zeker 1.400 kinderen in Rotherham, 160 kilometer ten noorden van Telford, jarenlang zijn misbruikt. Ook die slachtoffers waren voornamelijk meisjes, van wie sommigen 11 jaar oud waren.