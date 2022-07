Ooit werd ik in Frankrijk aangevallen door een moeflon met de naam Bibi. Op trektocht door de Auvergne kocht ik in een dorpje proviand en uit het niets stormde in volle vaart een schaap met gekrulde hoorns op me af. Ternauwernood kon ik het dier mijn rug toekeren, zodat haar kop tegen mijn rugzak stootte. In het voorvak klonk gekraak. „Bibi, ici!” riep een man. Die avond las ik op het campingprikbord over Bibi de vriendelijke dorpsmoeflon. Mijn kapotte zonnebril dacht er het zijne van.

Nu koester ik geen wrok jegens moeflons. Tegen een soort die ‘muffeldier’ wordt genoemd kun je geen antipathie voelen. Bovendien is het een bijzonder schaap: de vacht is niet van wol maar van haar. (Het verschil zit ’m in de vezelschubben.) Maar om te zeggen dat ik direct in actie kwam toen Nationaal Park De Hoge Veluwe me in juni uitnodigde voor de expositie Red de Moeflon: nee. Die moeflon redt zichzelf wel, dacht ik.

Dit weekend bestudeerde ik alsnog de uitnodiging, nadat De Faunabescherming op Twitter uitriep: „In het sprookjesbos van De Hoge Veluwe wordt bezoekers angst aangejaagd over de wolf (...).” Direct zag ik een grote gefiguurzaagde wolf voor me – zelf ben ik als driejarige door een gelijkaardig houtsnijwerk het Valkenburgse Sprookjesbos uitgevlucht.

Maar de bangmakerij blijkt tekstueel: de uitnodiging rept van een ‘bloedbad’, omdat twee wolven sinds een jaar „een heuse slachting” onder moeflons aanrichten. Bezoekers krijgen te zien „hoe indrukwekkend en gevaarlijk wolven zijn”. Antiwolvenpropaganda als marketing.

Volgens parktellingen daalde het moeflonaantal van 339 vorig jaar naar 171 nu: meer dode dieren, minder lammetjes. In 2021 aten de wolven minstens 61 moeflons, blijkt uit een Kamerbrief van minister Van der Wal, en werden twee moeflons door jagers geschoten. Eerder ging het om 80 geschoten schapen per jaar, voor aantalsregulatie. Mooi dus dat die wolven meehelpen. Maar het park vreest dat de wolven álle moeflons doden. Als begrazers zouden wilde schapen ‘onmisbaar’ zijn.

Dat valt te betwisten: tamme schaapskuddes kunnen óók heide begrazen. Maar een herder „past hier niet”, zei Seger baron van Voorst tot Voorst, directeur van De Hoge Veluwe, in 2019 in De Gelderlander. Hij wil de moeflon – in 1921 voor de jacht vanaf Corsica geïmporteerd – tot inheemse diersoort laten verklaren, en de wolven verwijderen. Een alternatief is om het hek te verwijderen. Maar dan wordt de Veluwe een „éénheidsworst”, zei de baron in 2010 in Vakblad Natuur Bos Landschap – minder lekker dan moeflonsteak.

Wat dan? Herintroduceer de eland, een écht grote grazer die ook dennen lust. Of een waakezel, zoals boeren soms inzetten. Die balkt een brutale wolf zo weg. Beter nog: een waakmoeflon. Bibi zou wel raad weten met die wolven.

