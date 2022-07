Joe Biden zet principes opzij met bezoek aan ‘paria’ Saoedi-Arabië

Tot een gezamenlijke handoplegging op een mysterieuze glazen bol zal de Amerikaanse president Biden zich bij zijn aanstaande bezoek aan Saoedi-Arabië – anders dan zijn voorganger Donald Trump – wel niet laten verleiden. Maar dat hij een officieel bezoek brengt aan het land betekent op zichzelf al een triomf voor de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MbS), de feitelijke machthebber in het land.

Het kan ook worden uitgelegd als een knieval van Biden voor de kroonprins. Tijdens zijn campagne en ook nog kort voor zijn aantreden beloofde Biden immers nog de Saoedische leiders te behandelen als „de paria’s die ze zijn” wegens hun rol bij de liquidatie in 2018 van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul. Uit een rapport dat Biden, eenmaal president, vrijgaf bleek dat de CIA concludeerde dat de moord op Khashoggi waarschijnlijk geschiedde op last van MbS.

Mensenrechten worden op de lijst van prioriteiten naar beneden geduwd Sanam Vakil, Midden-Oosten-analist

Maar al snel bleek dat zo’n principiële koers met nadruk op mensenrechten niet goed viel te handhaven. Daarvoor waren de geopolitieke en economische belangen aan beide kanten te groot. „Of we het nu leuk vinden of niet, mensenrechtenkwesties worden op de lijst van prioriteiten naar beneden geduwd”, zegt Sanam Vakil, Midden-Oosten-analist bij de Britse denktank Chatham House.

Vooral de Saoedische olie is hierbij een factor gebleken, nu de prijzen de afgelopen maanden als gevolg van de oorlog in Oekraïne gemiddeld bijna drie keer zo hoog hebben gelegen als twee jaar geleden. Dat doet pijn bij veel Amerikaanse bondgenoten, maar ook de Amerikanen zelf betalen met tegenzin hogere prijzen aan de pomp. Slecht nieuws voor een president die over minder dan vier maanden Congresverkiezingen voor de boeg heeft.

De enige landen die op korte termijn snel substantieel meer olie zouden kunnen produceren en de prijs wat zouden kunnen drukken zijn Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. „Die toegenomen relevantie van het stabiliseren van de olieprijs vergroot de invloed van Saoedi-Arabië”, zegt Vakil. Biden hoopt dus dat Riad de oliekraan meer openzet en zo de prijs naar beneden drijft.

Druk op Iran houden

Of MbS daarin echter Biden erg ter wille zal zijn, valt te bezien. Riad heeft tot nu toe slechts ingestemd met een lichte toename van de productie. Door de huidige hoge prijs stromen de miljarden binnen (net als bij Rusland, dat hier ook sterk van profiteert). Dat geld kan de kroonprins uitstekend gebruiken voor zijn ambitieuze plannen om de Saoedische economie minder afhankelijk van olie te maken en om te bouwen tot een high-techsamenleving.

Tekenend voor de omslag die de oorlog in de verhoudingen teweeg heeft gebracht is ook dat het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco in mei de Amerikaanse techreus Apple voorbijstreefde als ’s werelds meest waardevolle bedrijf.

Een ander gevoelig dossier is de regionale veiligheid. De Saoediërs, maar ook andere Golfstaten in de buurt, vragen zich bezorgd af of ze nog kunnen rekenen op Amerikaanse steun in geval van conflicten. Tot grote ergernis van Saoedi-Arabië maar ook van de Emiraten gaf Washington aanvankelijk maar weinig steun, toen de Jemenitische Houthi’s hun landen steeds frequenter met raketten begonnen te bestoken. Die druk is inmiddels iets minder omdat er een wapenstilstand in de oorlog in Jemen van kracht is. Washington heeft bovendien nieuwe Patriot-anti-raketsystemen naar de Saoediërs gestuurd. Vakil: „De Amerikanen blijven ondanks alles de belangrijkste partner voor de Saoediërs op veiligheidsgebied.”

Ook de verhouding met Iran, bondgenoot van de Houthi’s, speelt hierbij een belangrijke rol. De Amerikanen onderhandelen nog altijd met Iran over hervatting van het internationale akkoord van 2015, waarbij Iran zijn nucleaire programma sterk beperkte in ruil voor opheffing van economische sancties. De uitkomst daarvan is nog ongewis. Mislukking ervan is riskant omdat Iran dan nog meer uranium zou kunnen verrijken en mogelijk kernwapens zou proberen te ontwikkelen, al hebben ze dat altijd ontkend. „Dan zouden we wel eens kunnen zien dat de Saoediërs ook hun eigen kernmacht willen bezitten”, zegt Vakil. Maar een akkoord, dat Iran meer armslag zou geven, behelst weer andere risico’s. Amerika zou dan eerder geneigd kunnen zijn de Golf-Arabieren aan hun eigen lot over te laten.

Laveren tussen China en Westen

Mede om de druk op Iran te verhogen neemt Biden deel aan een grote Arabische conferentie eind deze week in Jeddah, waarbij naast de Golfstaten ook de Egyptische president Sisi, de Jordaanse koning Abdullah en de Iraakse premier Kadhimi zullen aanzitten. Ze zullen onder meer bekijken of ze hun militaire samenwerking kunnen versterken. „Dit zal de luister van Riad doen toenemen”, jubelde Jameel Altheyabi alvast in een commentaar in de Saudi Gazette, „in een tijd waarin de wereld en de regio de gevaarlijkste uitdagingen wachten.”

De reis van Joe Biden in het Midden-Oosten.

Een wens van Washington zou intussen zijn dat ook Israël nog zou kunnen meedoen in dit verband, maar zover willen de Saoediërs – in tegenstelling tot hun Emiraatse buren – vooralsnog niet gaan.

Wie evenmin aan tafel zullen zitten zijn de Russen en de Chinezen, al groeit het besef alom dat het machtsevenwicht in de regio vooral ten gunste van China verschuift. Weliswaar laat China het nog altijd aan de VS over om de veiligheid en de stabiliteit in de Golf te garanderen, maar de economische banden met China zijn enorm gegroeid. Al voor de Oekraïne-oorlog was China de grootste afnemer van Saoedische olie geworden en op hun beurt kopen de Saoediërs steeds meer Chinese wapens, tot woede van Washington. Anders dan de VS doet China nooit moeilijk over schendingen van de mensenrechten in Saoedi-Arabië. Zo zijn de Saoediërs op zoek naar een nieuw evenwicht. „De Saoediërs moeten leren navigeren in een conflict tussen twee polen, tussen het Westen en China”, zegt Vakil.

Israël en Palestina Voorafgaand aan zijn bezoek aan Saoedi-Arabië doet Joe Biden Israël en Palestina aan. Het is zijn tiende officiële bezoek en zijn eerste als president. Na landing op vliegveld Ben Gurion bij Tel Aviv, woensdagmiddag, inspecteerde Biden de luchtafweersystemen die de VS aan hun belangrijke bondgenoot leveren. Deze donderdag ontmoet hij onder anderen de Israëlisch demissionaire premier Yair Lapid en bezoekt hij het Yad Vashem-holocaustmuseum. Vrijdag volgen een gesprek met president Isaac Herzog en een korte ontmoeting met ex-premier en huidig oppositieleider Benjamin Netanyahu. Op 1 november gaat Israël naar de stembus en Biden wil de indruk vermijden dat hij kant kiest in die verkiezingsstrijd. Biden bezoekt ook Palestijns gebied. Hij gaat naar de Olijfberg in Oost-Jeruzalem, dat ooit de hoofdstad moet worden van een eigen Palestijnse staat. In Bethlehem ontmoet hij de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Hun gesprek zal deels in het teken staan van de dood van Al-Jazeera-journaliste Shireen Abu-Akleh. Zij werd in mei gedood toen Israëlische militairen het vuur openden in Jenin. Volgens het mensenrechtenbureau van de VN werd de Palestijnse geraakt door een Israëlische kogel. De VS lieten maandag echter weten dat zij Israël niet verantwoordelijk houden voor haar dood, zoals haar deels Amerikaanse familie eist. Aan het eind van de dag vliegt Biden naar Saoed-Arabië: pas twee keer eerder vloog een zittende Amerikaanse president rechtstreeks tussen de twee landen.