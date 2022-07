Betogers bestormen kantoor interim-president Sri Lanka

Het is nog altijd zeer onrustig in Sri Lanka. Bij het kantoor van premier Ranil Wickremesinghe in Colombo hebben zich woensdag volgens verschillende persbureaus „honderden” betogers gemeld om actie te voeren tegen het regeringsbeleid. Ze probeerden langs de politie te dringen en over de hekken te klimmen, waarna agenten traangas en waterkanonnen gebruikten. Op beelden is te zien dat een groep het desondanks is gelukt het pand binnen te dringen.

Naast de politie is het leger ter plaatse en zou er een militaire helikopter boven de stad vliegen. Eerder op de dag werd Wickremesinghe aangesteld als waarnemend president van Sri Lanka. In die hoedanigheid voerde hij de noodtoestand en avondklok in als reactie op de vele protestacties tegen de regering.

De interim-president stelde in een verklaring dat de betogers hem „ervan willen weerhouden” zijn „verantwoordelijkheden” te vervullen. „We kunnen niet toestaan dat de fascisten het overnemen”, aldus Wickremesinghe, die stelde een einde te willen maken aan „deze fascistische bedreiging van de democratie”.

In de nacht van dinsdag op woensdag was toenmalig president Gotabaya Rajapaksa het Zuid-Aziatische land al ontvlucht. Met zijn vrouw trok hij naar Malé, de hoofdstad van de Malediven. Dit weekeinde werd zijn ambtswoning bestormd door woedende betogers. Rajapaksa had al aangekondigd woensdag af treden, maar heeft zijn macht eerder overgedragen aan Wickremesinghe. Met hem is ook minister Basil Rajapaksa van Financiën, tevens zijn broer, gevlucht uit Sri Lanka.

Hun vertrek heeft nog niet geleid tot minder volkswoede. De betogers houden interim-president Wickremesinghe als lid van de regering medeverantwoordelijk voor de economische problemen. In het land heerst een economische crisis en zijn grote tekorten van essentiële benodigdheden als brandstof, voedsel en medicatie. De afgelopen maanden waren vaker grote protestacties tegen de regering.