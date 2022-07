‘Belastingdienst wist al in 2019 van etnisch profileren toeslagenaffaire’

De Belastingdienst was er begin 2019 al van op de hoogte dat bij fraudeonderzoeken bij kinderopvangtoeslag werd geselecteerd op mensen met een migratieachtergrond. Dat meldt de NOS op basis van een verzoek op de Wet Open Overheid door RTL Nieuws en Trouw, waarna honderden nieuwe documenten over de toeslagenaffaire openbaar zijn gemaakt.

In de documenten is volgens de NOS te lezen dat ambtenaren van de Belastingdienst halverwege 2019 schreven over het „kennelijk selecteren op afkomst” in fraudeonderzoeken. Dat was nog voordat de toeslagenaffaire bekend werd. Toch heeft de fiscus nog meer dan een jaar ontkend dat er etnisch geprofileerd werd. In 2021 viel het toenmalig kabinet vanwege het toeslagenschandaal.

Volgens de NOS trekken de ambtenaren in kwestie deze conclusie na het bestuderen van zaken die door het fraudeteam Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) waren uitgevoerd. Ze zouden zich in de mails afvragen in hoeverre een specifieke zaak van het fraudeteam waar op dat moment veel media-aandacht voor is, over het gastouderbureau Dadim in Eindhoven, verschilt van andere CAF-zaken. In deze zaak werden zo’n driehonderd ouders die ingeschreven stonden bij gastouderbureau Dadim volgens een adviescommissie op „vooringenomen wijze” beoordeeld.

De ambtenaren concluderen in de mails dat er veel overeenkomsten zijn tussen de zaak over gastouderbureau Dadim en andere zaken die ze bestudeerd hebben, waarna een medewerker volgens de NOS zou schrijven: „Laatste is zeker waar, maar lopen risico dat breder getrokken wordt.”