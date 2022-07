Belastingdienst probeerde Toeslagenaffaire klein te houden, compensatie was ‘onwenselijk’

Een ambtenaar bij de Belastingdienst trekt niet zomaar aan de bel. Je mond opentrekken is een risico, de cultuur op de werkvloer van de fiscus bood de afgelopen jaren weinig ruimte voor interne kritiek. En het is maar de vraag of er iets mee gedaan wordt. Dus het is niet niets, het korte mailtje met vragen dat een medewerker van de afdeling Toeslagen in maart 2019 aan collega’s schrijft.

Waarom staat in een document over de werkwijze bij een fraudeonderzoek de zin „zoeken naar een legitieme reden om de toeslag nihil te maken”? Is er wel nagedacht of alles wat de fraudeonderzoekers doen eigenlijk wel mág, „het kennelijk selecteren op afkomst” bijvoorbeeld? En zijn er, anders dan het kabinet tot dan toe volhoudt, niet véél meer zaken waar ouders zwaar gedupeerd zijn bij de fraudeopsporing dan alleen bij één gastouderbureau in Eindhoven?

De reacties die volgen, geven een inkijkje in het zelfreinigende vermogen bij de Belastingdienst, en een begin van een antwoord op de vraag waarom het zo lang kon duren voordat de omvang van de Toeslagenaffaire in alle openheid duidelijk werd. „Terechte vragen”, mailt één collega binnen een half uur terug, „laatste is zeker waar, maar [we] lopen [het] risico dat [het] breder getrokken wordt”. „Het lijkt dat er weer wordt gefocust op min of meer oude koeien”, schrijft een ander.

Drang om alles klein te houden

Terwijl de eerste verhalen over de Toeslagenaffaire de media haalden en de Tweede Kamer wilde weten of de strenge fraudeaanpak voor meer gedupeerden had gezorgd, overheerste bij de Belastingdienst vooral de angst de controle te verliezen en de drang om het klein te houden. Compensatie was „onwenselijk”, want dat zou wel eens een „olievlekwerking” kunnen hebben en tot meer verzoeken kunnen leiden. Voordat er sorry kon worden gezegd, moest eerst een „interdepartementale werkgroep Excuses” zich buigen over een formulering die aansprakelijkheid kon voorkomen.

Ondertussen waren verschillende medewerkers van de Belastingdienst zich er heus wel van bewust dat er van alles mankeerde aan de fraudeopsporing van de afdeling Toeslagen. De spanning daartussen komt naar voren in de bijna 1.200 pagina’s aan e-mails, memo’s en andere ambtelijke documenten die het ministerie van Financiën deelde na een beroep van RTL Nieuws en Trouw op de Wet Open Overheid, de opvolger van de Wob. Tot nu toe hielden veel betrokken bewindspersonen vol dat ze pas veel later inzagen hoe groot het probleem was.

Dát er gediscrimineerd is, is niet nieuw. Het kabinet erkende eerder dit jaar dat bij de Belastingdienst langdurig sprake is geweest van institutioneel racisme. Daarbij baseerde het kabinet zich op de Fraudesignaleringsvoorziening, een ‘zwarte lijst’ waarop mogelijke fraudeurs werden geregistreerd, maar waar ook tal van onschuldige burgers op belandden – soms mede vanwege hun afkomst of uiterlijk, of omdat ze geld doneerden aan een moskee.

Berucht geval

Ook in de Toeslagenaffaire zijn concrete gevallen bekend waarin de overheid mensen vanwege hun afkomst aan extra onderzoek onderwierp of zwaarder strafte, door hun toeslag stop te zetten. Het specifieke onderzoek dat de anonieme ambtenaar in de nu geopenbaarde mailwisseling aanhaalt, is daarvan misschien wel het beruchtste voorbeeld. Nadat de fiscus in 2014 alle aanvragers met de Bulgaarse nationaliteit had opgevraagd, werd van 246 ‘risicovolle aanvragers’ de toeslag stopgezet.

De welwillendheid van een enkeling contrasteert met de algemene houding van de Belastingdienst

Maar daarop werd zelden gereflecteerd bij de Belastingdienst. De Autoriteit Persoonsgegevens zou in 2020 allerlei fraudeonderzoeken doorlichten en noemde de behandeling van de Bulgaren in dat fraudedossier „verdacht”, „discriminerend” en „onbehoorlijk”. Toch bleven de waarschuwende woorden van de ambtenaar, al een jaar eerder, in het luchtledige hangen.

Zo ging het ook als ambtenaren zich uitspraken over het compenseren van gedupeerden, blijkt uit andere mails. „Er is geen enkele compensatie uitgekeerd, terwijl overduidelijk niet netjes gehandeld is”, merkt een medewerker op in 2018. „Waarom niet een kleine tegemoetkoming, dat zou toch passend zijn gezien het verloop?”

Sorry zeggen? Liever niet

De welwillendheid van een enkeling contrasteert met de algemene houding van de Belastingdienst. Voor compensatie is eigenlijk geen ruimte. „Geen smartengeld”, raadt een memo aan, „dit ook helemaal niet noemen of insinueren”. Een bloemenbon zou tot nog meer verzoeken om schadevergoeding kunnen leiden. Bovendien moet het kabinet „niet te nederig” zijn, een wens van staatssecretaris Eric Wiebes ( Financiën, VVD).

Al in 2017 adviseren ambtenaren aan de staatssecretaris dat het mogelijk is om excuses aan te bieden zonder dat daar juridische risico’s aan kleven. De Nationale Ombudsman heeft kort daarvoor een hard oordeel geveld over de doorgeslagen fraudebestrijding bij de kinderopvangtoeslag en tot excuses opgeroepen. En een ambtelijke werkgroep „constateert dat excuses mits zorgvuldig geformuleerd niet zonder meer aansprakelijkheid en schadeplichtigheid met zich meebrengen”.

Toch laten de excuses nog lang op zich wachten. Pas veel later zal staatssecretaris Menno Snel (D66), Wiebes’ opvolger, sorry zeggen. Dat gebeurt in 2019. Premier Mark Rutte (VVD) volgt begin 2020, jaren nadat de eerste ambtenaren erover hebben gesproken.

Voor strafrechtelijke vervolging hoeven de hoogste ambtenaren van de Belastingdienst inderdaad niet te vrezen. Woensdag deed de rechtbank van Den Haag uitspraak in een zaak die tegen de fiscus was aangespannen. De Belastingdienst heeft zich volgens het Haagse gerechtshof schuldig gemaakt aan beroepsmatige discriminatie, maar geniet strafrechtelijke immuniteit en kan dus niet vervolgd worden.