Baha Nasour, gevlucht uit Aleppo: ‘Ik wist niet dat ik zó sterk kan zijn. Dat komt: ik ben niet bang'

Wie is Baha Nasour (50, Aleppo) ontvluchtte in 2015 Syrië met haar oudste zoon; haar man en hun twee jongere kinderen volgden in 2017. Ze wonen in Zoeterwoude. Een nieuw leven opbouwen was zwaar, maar bang is ze nooit geweest.

‘Er zit een enorme kracht in mij. Ik wist niet dat ik zó sterk kan zijn. Dat komt: ik ben niet bang. Voor niemand voel ik angst, nergens voor. Ik weet dat God mij beschermt. Dat voel ik echt, en steeds opnieuw.

„Aleppo was mijn stad. Zij was mijn koningin, zeg ik altijd. De oudste, de mooiste stad van de hele wereld was zij. Die stad is verwoest. Waarom? Waaróm toch?

„Ons huis was vijftienhonderd jaar oud, met dertien kamers, rondom een prachtige binnenplaats met fontein. In Aleppo was ik gelukkig. Soms was ik somber. Dan zei mijn man: kom, we gaan wandelen. Dan hoorde ik de eeuwenoude stemmen van de stad, die opgeslagen lagen in de stenen, in de huizen. Dan voelde ik de energie weer terugkomen in mijn lijf.

„De stenen zijn nu geen huizen meer. De stemmen zijn vermoord.

„Wij woonden in de christelijke wijk van Aleppo. Wij zijn katholieke mensen. De kerk was mijn tweede thuis. Mijn man was van de Armeens-katholieke kerk, ik van de rooms-katholieke toen wij verliefd werden , 33 jaar geleden. Mijn vader was heel erg tegen onze liefde. Ons geloof was het probleem niet. Maar ik studeerde voor chemisch laborant; mijn man studeerde niet, die werkte met zijn handen, héél hard.

„Ik was eigenwijs, ja, toen al – ben ik altijd geweest. Ik heb gekozen voor mijn hart. Ik heb geleerd dat ik kan strijden met mijn woorden. Mijn vader kon ik niet overtuigen, maar mijn eigen weg ben ik wel gegaan.

„De oorlog kwam voor ons met bommen in de nacht. Eerst vielen ze nog in andere wijken. In de dagen en weken erna kwamen ze steeds dichterbij. Van de eerste bommen was ik bang. Daarna niet meer. Ik ging bidden als de bommen vielen. Maar een tante van mijn man, in een andere stad, Latakia, belde steeds en zei: jullie moeten daar weg, kom naar mij, hier is het veilig.

„Wij zijn gegaan. Onze oudste zoon, Simon, zou later komen. Hij studeerde, hij wilde nog tentamens doen. Op een dag werden we gebeld dat ook ons huis verwoest was. Ik probeerde contact te krijgen met Simon, maar dat lukte dagenlang niet. Ik voelde me dood. Gelukkig bleek dat hij niet thuis was toen ons huis instortte. Veilig bereikte ook hij het huis van onze tante.

„In de zomer van 2015 zei Simon: ik moet vluchten, anders moet ik in het leger. En ik ga niet schieten op onze eigen Syrische mensen. Ik zei: goed, dan ga ik met je mee. Ik liet mijn kind natuurlijk niet alleen gaan.

„Via Turkije en Griekenland kwamen we in Nederland, in oktober 2015, met auto’s, vrachtauto’s, opblaasboten, treinen en uiteindelijk het vliegtuig. Onderweg zijn we hele slechte mensen tegengekomen. Maffia. Schreeuwende en stompende militairen en politiemensen.

„Toen heb ik ontdekt dat je helemaal geen wapens nodig hebt om machtig te zijn. Woorden kunnen véél krachtiger zijn. Een Turkse mensensmokkelaar schreeuwde een keer naar mijn zoon, omdat hij niet snel genoeg doorliep. Hij richtte zijn geweer naar hem. Ik trok zijn arm weg en zei: ‘Doe dat niet, of ik breek je handen!’ Hij was bang, ik niet.

„Dankzij mijn geloof weet ik hoe het werkt om samen te leven als vrouwen en mannen. Bij moslimmensen leven mannen en vrouwen meer apart van elkaar. En ik ben een heel gevoelig persoon. Mijn intuïtie is goed ontwikkeld. Ik kan snel inschatten of ik te maken heb met goede of met slechte mensen.

„Goede mensen noemen mij al snel ‘mama’. Ik zeg steeds dat ze goede dingen moeten doen in de wereld, omdat zij goede mensen zijn. Slechte mensen zijn bang voor mij. Ik niet voor hen. Zo hoort het ook.

„Als je goed doet, kom je vanzelf goede mensen tegen in je leven. Ik ervaar dat nu ik in Nederland leef. Aan de ene kant is het heel zwaar geweest om ons leven hier weer op te bouwen. Het leren van de Nederlandse taal was moeilijk. Nog steeds kom ik woorden tekort, vooral wanneer ik over gevoelens wil praten.

„In Aleppo had mijn man een groot, eigen bedrijf. We hadden een prachtig huis. We leefden in een hechte groep van familie en vrienden. In Nederland moesten we nog een keer met helemaal niks beginnen: geen huis, geen geld, geen werk, geen familie.

„Maar aan de andere kant: in Nederland zijn we zo ontzettend veel lieve mensen tegengekomen. Ik heb vriendinnen, die ik nu ‘mijn zus’ noem. Ik krijg kansen voor opleidingen. Ik word gevraagd voor vrijwilligerswerk.

„Elke dag kijk ik naar een schilderij van de Here Jezus, dat in mijn woonkamer hangt. Een buurman van een vriendin gaf het haar. Hij zei: ‘Jij hebt toch een vriendin die gevlucht is? Mijn vader is ook gevlucht, in 1945, uit een gebombardeerd huis in Berlijn. Het schilderij was zo’n beetje het enige dat hij kon meenemen. Misschien wil je vriendin dit hebben?’

„Het moet zo zijn dat juist dit schilderij nu in mijn huis hangt. Ja, dat geloof ik heel sterk.”

