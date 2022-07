Alle apenpokkenvaccins komen van één Deens bedrijf, maar kan dat wel genoeg produceren?

Imvanex, Jynneos en Imvamune. De merknaam is in verschillende delen van de wereld anders, maar in de praktijk zijn de vaccins die worden gebruikt tegen apenpokken dezelfde, afkomstig van één bedrijf. Het relatief kleine Deense biotechbedrijf Bavarian Nordic (760 werknemers) maakt het enige goedgekeurde vaccin tegen apenpokken. Bavarian Nordic werkt verder aan vaccins tegen bijvoorbeeld de luchtweginfectie RS-virus en het coronavirus. Dit jaar verwacht het een omzet te behalen van 266 miljoen euro.

Het vaccin is een nieuwe variant op oudere vaccins tegen pokken. Dit zogenoemde ‘derdegeneratievaccin’ is eenvoudiger in gebruik en heeft minder bijwerkingen. Aangezien apenpokken een relatief ongevaarlijke ziekte is – in Nederland zijn er nog geen ziekenhuisopnames nodig geweest – is het extra belangrijk dat het vaccin ook weinig bijwerkingen geeft. Anders is het middel erger dan de kwaal.

Louis Kroes, hoogleraar medische microbiologie bij het LUMC, noemt het een geluk dat deze nieuwe generatie vaccins jaren geleden is ontwikkeld, terwijl er toen nog geen duidelijke noodzaak was; er was in de westerse wereld destijds weinig bezorgdheid over apenpokken in Afrika.

De vaccins verschillen fundamenteel van klassieke vaccins tegen pokken. Kroes: „Die gaven vaak littekens en kans op gevaarlijke bijwerkingen, zoals hoge koorts en ernstige ziekte. Dat is geen vaccin om nu nog toe te passen op een grote hoeveelheid mensen voor een niet dodelijke ziekte.”

In de VS en Canada is het pokkenvaccin van Bavarian Nordic officieel ook goedgekeurd voor apenpokken. In Europa wordt het formeel nog experimenteel gebruikt. Hoe goed het werkt tegen de verspreiding van apenpokken is nog niet vastgesteld.

Risicogroepen

Vorige week werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid zo snel mogelijk wil beginnen met het vaccineren van risicogroepen. Er zijn in Nederland nu 503 gevallen van apenpokken vastgesteld, bleek maandag. Vier dagen eerder waren dat er nog honderd minder, dit was de snelste toename tot nu toe.

De GGD gaat zo snel mogelijk beginnen met het vaccineren van een groep van ongeveer tweeduizend personen in Amsterdam. Dit is dezelfde doelgroep die in aanmerking komt voor PrEP, preventieve tabletten tegen hiv. Tegelijkertijd wordt de vaccinatie van een bredere doelgroep voorbereid.

Omdat eigenlijk nog onduidelijk is hoe goed het vaccin werkt tegen de verspreiding van apenpokken, zal in Nederland ook meteen een onderzoek naar de werkzaamheid worden uitgevoerd.

Nederlandse voorraad

De Nederlandse overheid heeft al enkele jaren een voorraad van honderdduizend doses pokkenvaccin van Bavarian Nordic in haar bezit. Dit is een aanvulling op de voorraad van de eerste generatie van het pokkenvaccin die de overheid aanhoudt voor het geval van een onverhoopte uitbraak van de pokken, of als de pokken worden gebruikt als biologisch wapen.

In de zomer van 2019 informeerde toenmalig minister Bruno Bruins (VVD, Volksgezondheid) de Tweede Kamer over de aankoop van de extra voorraad bij het Deense bedrijf. Dat was een paar maanden nadat Nederland werd geconfronteerd met het coronavirus en de weerbaarheid tegen een pandemie op de politieke agenda kwam te staan. Een jaar eerder was er een korte uitbraak van apenpokken geweest in het Verenigd Koninkrijk. „Met deze aankoop heeft de Nederlandse overheid haar strategische voorraad bestendig gemaakt voor de komende jaren”, schreef Bruins.

Mocht de verspreiding van de ziekte een verdere vlucht krijgen, is het de vraag of Bavarian Nordic genoeg vaccins kan produceren. Volgens The New York Times krijgen de VS dit jaar nog twee miljoen doses van het middel, en kan het bedrijf niet meer dan vijf miljoen doses produceren voor de rest van de wereld. Er is één productielocatie waar de vaccins gemaakt worden, een tweede is komende maanden nog dicht vanwege een verbouwing. Het Deense bedrijf wordt, zo zegt een medewerker tegen Forbes, „gebombardeerd” met bestellingen. Zelfs van landen waar nog geen enkel geval van apenpokken bekend is.

„Ik wil benadrukken dat het absurd is dat we op één fabrikant vertrouwen als leverancier van een vaccin om een wereldwijde uitbraak in te dammen”, zegt farmacie-expert Zain Rizvi tegen The New York Times. „Het is zo dom dat we ons weer in zo’n situatie bevinden.”

Kroes noemt het een „hele goede vraag” of er genoeg vaccins zijn als veel landen breed gaan vaccineren tegen apenpokken. „Daar ben ik niet optimistisch over. In het algemeen duurt het een behoorlijke tijd voordat extra productielocaties volgens alle voorschriften extra vaccins kunnen maken. Het is belangrijk dat landen kritisch blijven kijken naar hoe breed het vaccin wordt ingezet.”