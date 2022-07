Fusie (Lucie Horsch plus Fuse) werkt bijzonder goed

Voor de derde zomer op rij presenteert Muziekhaven in Zaandam een reeks zomerconcerten. De schitterende oude schuilkerk is door violistenechtpaar Mathieu van Bellen en Maria Milstein veranderd in een toevluchtsoord voor kamermusici, die hier een ideale plek hebben om te repeteren. Hoewel Muziekhaven niet primair als podium is bedacht, blijken de zomerconcerten een schot in de roos. De crux zit ‘m in de combinatie van topkwaliteit uit het netwerk van Van Bellen en Milstein en de luwte van de pittoreske setting, ver weg van het drukke muziekbedrijf.

Blokfluitiste Lucie Horsch is deze zomer aangezocht als gastprogrammeur, nadat vorig jaar pianist Thomas Beijer die rol op zich had genomen. Horsch cureerde een programma van tien concerten in twee weken, zodat er in feite sprake is van een festivalletje. Ze beet zelf het spits af in een optreden met cross-overensemble Fuse, bekend van Podium Witteman, rondom haar nieuwe album Origins dat in september verschijnt.

Fuse plus Lucie is ‘Fusie’, grapte Horsch. En ook deze combinatie werkte bijzonder goed. Fuse is een eigenzinnig gezelschap dat speelt in een quasi-klassieke bezetting, maar met een jazzmentaliteit, inclusief de hang naar rafelrandjes en het primaat van vibe boven klankfinesse. Horsch is juist een wonder van klankschoonheid – zij zou een regenpijp nog hemels kunnen laten klinken. Zo verrijkte ze de klank van Fuse, terwijl het sextet het vuurtje onder de muziek flink opstookte.

Van Ierse en Schotse volksmuziek – zoals ‘The kid in the mountain’ in een heerlijk, almaar versnellend arrangement – ging het naar Bartók, Stravinsky en Piazzolla, om te eindigen bij Charlie Parkers lijflied ‘Ornithology’. Bij dat virtuoze staaltje bebop hebben Horsch en Fuse elkaar ooit ontmoet, toen ze het samen speelden bij Podium Witteman. Als toegift toonde Horsch dat ze ook nog kan zingen, met een warme alt en copieus vibrato, in ‘Yo soy María’ uit Piazzolla’s tango-opera María de Buenos Aires.

Klassiek Openingsconcert MuziekHaven Zomerconcerten: Fuse & Lucie Horsch. Gehoord: 12/7 Muziekhaven Zaandam. T/m 23/7. Inl.: muziekhaven.com ●●●●●

Meer zomerconcerten

De Muziekhaven Zomerconcerten vinden plaats t/m 23 juli in Muziekhaven Zaandam. Er zijn vrijwel dagelijks concerten van o.a. violisten Cecilia Bernardini en Rachel Podger, pianisten Ralph van Raat en Rembrandt Ferichs en het Carel Kraayenhof Quartet. Horsch treedt zelf óók op als pianist. Op donderdag 14 juli begeleidt ze de Franse mezzo Katia Ledoux in een recital. In het slotconcert speelt ze samen met violiste Maria Milstein, altiste Martina Forni en haar vader, KCO-cellist Gregor Horsch. Inl. muziekhaven.com