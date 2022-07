Zorgen in de baksteenfabriek: zonder gas kunnen de ovens niet loeien

Het gaatje waardoor je de oven in kunt kijken bij steenfabriek De Zandberg in het Gelderse Gendt is klein. Maar het is groot genoeg om de hel erachter te zien.

Achter het raampje spuwen tientallen gasbranders vuur. Vijf dagen lang worden bakstenen van klei uit Nederlandse rivieren hieraan onderworpen, met honderdduizenden tegelijk. Ze lichten oranje op, in een temperatuur die de 1.000 graden Celsius overschrijdt.

Bij het uiteinde van de oven ligt een partij opgestapeld klaar, gereed om naar de bouwplaats te gaan. Rodruza, eigenaar van de fabriek, leverde onder meer bakstenen voor het Holocaust Namenmonument in Amsterdam en de hoogste woontoren van Enschede.

Directeur Ivo Würzner, in een pak dat tijdens de rondleiding al wat stofvlekken heeft opgelopen, pakt een gelige steen op: „Hier zijn de uiteinden wat groener.” Dat effect wordt bereikt door nog eens extra gas op de stenen los te laten. „Dat onttrekt meer zuurstof aan de steen.”

Door de hoge gasprijs – die afgelopen week steeg tot nieuwe records – is het duurder dan ooit om de ovens te laten branden. Als het moet, wanneer de prijs bijvoorbeeld blijvend hoog blijft, kan er misschien een van de twee tijdelijk uit worden gezet. Hoewel je dat als steenbakker écht wil vermijden. „De oven kan gaan krimpen bij het afkoelen, omdat hij altijd heel heet is en zelden uit gaat”, legt Würzner uit.

Steenfabriek De Zandberg, onderdeel van familiebedrijf Rodruza (tachtig werknemers, twee steenfabrieken, omzet enkele tientallen miljoenen euro’s), is een opmerkelijk bedrijf. Het is een relatief grote gasverbruiker – maar het bedrijf is klein. Het is geen enorm complex, zoals de fabrieken van kunstmestproducent Yara of papierfabriek Smurfit Kappa Parenco. Er werken maar dertig mensen. Toch gaan er jaarlijks miljoenen kubieke meters gas doorheen – het euivalent van het verbruik van duizenden huishoudens.

Het kijkgaatje in de oven van steenfabriek De Zandberg. Achter het raampje spuwen tientallen gasbranders vuur. Foto Flip Franssen

Vastgeklikte prijzen

Hoe beleeft een klein bedrijf de huidige gascrisis? In het hoofdgebouw van de fabriek in Gendt opent Würzner zijn laptop. Hij tovert een grafiek tevoorschijn van de gasprijs van de afgelopen maanden. Het is een bekend beeld: pieken en dalen, maar over het algemeen op een véél hoger niveau dan een jaar geleden. Nu ligt de prijs op ongeveer 1,50 euro per kubieke meter, een jaar geleden was dat 30 cent.

Terugkijkend zou je natuurlijk toen graag zoveel mogelijk langetermijncontracten hebben afgesloten, zegt Würzner. De praktijk bij Rodruza is dat een deel van het benodigde gas op bepaalde momenten wordt ingekocht tegen dan ‘vastgeklikte’ prijzen – dan heb je ook al vroeg redelijke zekerheid. Maar eind 2021 ging de fabriek niet uit van een langdurig hoge prijs. „Je hoorde: dit is tijdelijk, straks zijn de gasvoorraden weer aangevuld.” Daarna volgde de Oekraïne-oorlog, en liep alles op de gasmarkt weer anders.

Blijven de prijzen zo hoog, dan wordt het volgens Würzner straks lastig. Het bedrijfsresultaat van Rodruza bedraagt bij een ‘normale’ gasprijs doorgaans enkele miljoenen.

Over hoe het nú gaat, en tegen welke prijzen is ingekocht, wil Würzner niet te veel kwijt. Geen enkele steenfabriek doet dat volgens hem, want op die informatie gaat de concurrent zijn prijzen baseren. „Maar het gaat nog. We produceren en draaien gewoon.” Rodruza, dat ongeveer 100 miljoen stenen per jaar maakt, heeft in mei en rond de jaarwisseling zijn prijzen met zo’n 7 procent verhoogd.

De directeur houdt er rekening mee dat de gasprijs vanaf volgend jaar misschien wat terugloopt. Die ontwikkeling valt nu al enigszins te voorspellen, gezien de prijzen die nu worden vastgeklikt voor levering straks. Maar zeker weten doe je het niet. Daarom blijft het spannend, en ingewikkeld, te bepalen hoeveel je als bedrijf op welk moment wilt inkopen tegen een vaste prijs. „Niemand heeft daar enig idee over.”

Dus waar baseer je je dan op? „Tsja, op de informatie die je wel hebt. En eigenlijk ook een beetje op gevoel.”

De bakstenen beginnen als Nederlandse rivierklei. In de fabriek worden ze onderworpen aan een temperatuur die de 1.000 graden overschrijdt. Foto Flip Franssen

Gastekort

Een hoge gasprijs is één, maar wat als er opeens helemaal geen gas meer is? Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kreeg Rodruza, net als andere grote gasverbruikers, een paar maanden geleden de vraag hoe flexibel het bedrijf is als er plots helemaal geen gas meer geleverd wordt.

Dat ze nu in Duitsland steeds vaker praten over uitschakelen van bedrijven bij energietekorten, maakt het extra spannend voor Rodruza. „Aan de andere kant is de afhankelijkheid van Russisch gas in Duitsland wel veel groter.”

Biedt deze crisis niet een uitgelezen kans om helemaal van het gas af te gaan? Würzner begrijpt die vraag. Maar hij weerspreekt de suggestie dat de huidige problemen ervoor zorgen dat hij sneller vergroent. „We zijn het aan het onderzoeken, maar het is een kwestie van jaren.”

Met andere steenfabrieken deed hij al onderzoek naar ‘ultradiepe geothermie’ (oftewel aardwarmte) – dat had 10 tot 15 procent kans van slagen, vertelden ingehuurde ingenieurs hem. De ovens elektrificeren ziet hij niet zo snel gebeuren, gezien de vereiste hoge temperaturen.

Net als elders in industrieel Nederland is ook in de gemeente Lingewaard de hoop gevestigd op waterstof. De ovens zijn er vermoedelijk niet eens zo heel lastig op aan te passen. Door de wirwar van gasbuisjes die nu de ovens ingaan, kan misschien ook waterstof stromen, hoewel nog weinig over de details bekend is. Hoe ziet het ‘vlambeeld’ er dan uit? Komt de vlam wel onderaan de bakstenen? En het cruciaalst: wanneer is er überhaupt waterstof, en wanneer lopen de leidingen ervoor naar de oostelijke Betuwe?

Op al die vragen moet de komende tijd antwoord komen. „Tegen 2030 zijn we echt wel vergroend”, zegt Würzner. „Alleen lastig dat we nu de pijn van de gasprijs hebben.”

Rodruza maakt ongeveer 100 miljoen stenen per jaar. Bij een ‘normale’ gasprijs bedraagt het bedrijfsresultaat doorgaans enkele miljoenen. Foto Flip Franssen