Zit de ‘afvalmaffia’ achter de reeks grote branden in Rome?

De dikke, zwarte rookpluim van de brand in het park van Centocelle, in het oosten van Rome, was zaterdag zichtbaar in een groot stuk van het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Bewoners werd verzocht binnen te blijven en de ramen te sluiten, en vier appartementsgebouwen werden ontruimd. De massaal uitgerukte brandweer kreeg de vlammen onder controle, maar de frequentie van de branden, en ook vooral de plaats waar, doen bij het stadsbestuur van Rome de wenkbrauwen fronsen.

Roberto Gualtieri, sinds afgelopen herfst de centrum-linkse burgemeester, wil niet vooruitlopen op het onderzoek dat door Justitie is gestart. Maar volgens hem staat nu al vast dat de meeste branden te herleiden zijn naar menselijke betrokkenheid. Het onderzoek moet uitwijzen of dit per ongeluk gebeurde, of juist met opzet.

In een interview met de krant Corriere della Sera koppelt Gualtieri die aan het nieuwe afvalbeleid. Een van de beloftes in zijn campagne was een uitweg uit de slepende afvalcrisis. Al jaren puilen de vuilniscontainers uit in de straten van Rome, en er woedt een lange politieke discussie over de bouw van een grote, nieuwe afvalverwerkingscentrale, waarin afval zal worden verbrand om stroom mee te produceren. Gualtieri benadrukt dat die centrale er zal komen, zodat de hoofdstad niet langer voor veel geld zijn afval hoeft te sturen naar andere delen van Italië, en zelfs van Europa, maar zijn eigen huisafval voortaan zelf kan verwerken.

Bestuurders in Rome hinten erop dat het moderne en transparante afvalbeleid waaraan Gualtieri werkt, criminele evenwichten in de Italiaanse hoofdstad verstoort. Misschien zijn de branden een reactie op die machtsverstoring. „Volgens de ordediensten is de afvalverwerkingsketen traditioneel het meest vatbaar voor infiltratie door maffiose groeperingen”, stipt Gualtieri nog aan.

Sabrina Alfonsi, wethouder voor afval en milieu, valt in een interview de burgemeester bij. Volgens haar braken verschillende branden uit op plaatsen die te maken hadden met afval, of afvalverwerking.

„Het sprekendste voorbeeld is de brand in de buurt Malagrotta, in juni, waar een grote afvalverwerkingsinstallatie in vlammen opging”, zegt de wethouder. „Zaterdag woedde het vuur in Centocelle, dicht bij waar autowrakken worden afgebroken.”

In de buurt van die autosloperij was vroeger een Roma-kamp. Dat is er niet meer, maar illegale afvaldumping, waaraan Roma zich vaak schuldig hebben gemaakt, blijft wel een probleem in die buurt. Volgens de wethouder moet de gemeente nog altijd geregeld daar het afval gaan ruimen.

„Deze branden zijn in elk geval níet het gevolg van een gebrek aan onderhoud”, zegt Alfonsi nog. „De voorbije maanden heeft de stad op 85 tot 90 procent van de gemeentelijke gronden preventief het gras gemaaid, om brandgevaar te vermijden. Politie en justitie moeten tot de bodem gaan van deze zaak, maar dit lijkt allemaal een al te groot toeval.”