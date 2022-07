VU sluit mensenrechtencentrum dat met Chinees geld gefinancierd werd na kritisch rapport

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) sluit het mensenrechtencentrum dat met Chinees geld onderzoek deed naar mensenrechten. Dat heeft de universiteit maandag bekendgemaakt, na publicatie van een kritisch rapport door een externe onderzoekscommissie. Onderzoekers van het mensenrechtencentrum lieten na kritisch te zijn op Chinese mensenrechtenschendingen, ondanks dat die „evident” plaatsvinden, concludeert de commissie.

De door oud-rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden aangestuurde onderzoekscommissie heeft geen bewijs aangetroffen van omkoping van individuele onderzoekers van het Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC) door Chinese financiers. Ook zijn er geen aanwijzingen dat onderzoekers van het mensenrechtencentrum aan zelfcensuur hebben gedaan. Wel verwijt de onderzoekscommissie de VU een gebrek aan openheid en transparantie over de bron van het geld, dat voornamelijk van een Chinese universiteit kwam. Zelf zegt de VU „onvoldoende alert” te zijn geweest.

Oeigoeren

Het CCHRC kwam begin dit jaar in opspraak nadat de NOS openbaarde dat het drie jaar lang jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 euro aan subsidie ontving van de Chinese Southwest University of Political Science and Law. Dat is opmerkelijk, omdat universiteiten in China nauwe banden hebben met het regime. De aan de VU en aan het CCHRC verbonden docent Peter Peverelli bagatelliseerde het lot van de Oeigoeren in China, door te zeggen dat de moslimminderheid niet wordt gediscrimineerd.

Hoewel verschillende onderzoeken en onthullingen van de pers de laatste jaren aantoonden hoe stelselmatig de moslimminderheid er onderdrukt wordt, noemde Peverelli verhalen over Chinese werkkampen voor Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang op zijn Linkedin-pagina „geruchten”. Ook zou het tegenwoordig „in de mode” zijn om kritiek op China te leveren. „Xinjiang is gewoon mooi: mooie mensen, adembenemende natuur en lekker eten. En geen dwangarbeid, geen genocide, of welke leugens dan ook waar de westerse media mee komen.” In de meest recente post op zijn pagina spreekt Peverelli van een westerse „China bashing campagne”.

In een persverklaring over het opdoeken van het CCHRC benadrukt de VU weliswaar dat de uitlatingen van Peverelli onder de vrijheid van meningsuiting vallen en dat ze zijn gedaan buiten de wetenschappelijke context, maar distantieert ze zich er wel van. „De vergoelijking of zelfs ontkenning van de situatie van de Oeigoerse moslims is bijzonder ongepast en levert op geen enkele manier een positieve bijdrage aan het verbeteren van de benarde situatie waarin deze bevolkingsgroep verkeert”, zegt rector magnificus Jeroen Geurts van de VU.