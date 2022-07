Commissie over VU-centrum: bedenkelijke onderzoeksmethode en mensenrechtenvisie

Er was geen bewijs van het ‘kopen’ van meningen en ook niet van zelfcensuur. Toch velt een externe commissie die onderzoek deed naar het Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC) van de Amsterdamse Vrije Universiteit harde oordelen. Medewerkers van het centrum lieten zich onkritisch uit over China, hun onderzoeksmethode was volgens de commissie bedenkelijk en de universiteit had „onvoldoende nagedacht” over de risico’s van de financiering. De universiteit besloot maandag het centrum direct te sluiten.

Dat besluit komt een half jaar nadat het CCHRC in opspraak raakte. Het centrum, opgericht in 2017 met zo’n acht medewerkers, wilde de discussie over mensenrechten verbreden met inbreng van niet-westerse landen. De NOS onthulde in januari dat het centrum vanaf 2018 drie jaar volledig werd gefinancierd door een Chinese universiteit. Het ontving jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 euro van de Southwest University of Political Science and Law in Chongqing. De activiteiten werden na de berichtgeving opgeschort. De VU vroeg een commissie de verdenking van politieke beïnvloeding te onderzoeken.

Die commissie, voorgezeten door de Leidse oud-rector Carel Stolker, concludeert nu dat aanwijzingen ontbreken dat medewerkers zich lieten „kopen”. Wel lieten ze zich „kritiekloos” uit over China. Ook heeft de commissie ernstige bedenkingen bij de onderzoeksmethode en was de universiteit niet transparant genoeg over de financiering van het centrum, waar het bestuur mee had ingestemd. De VU erkent „onvoldoende alert” te zijn geweest. De onthulling heeft bijgedragen aan „versnelde bewustwording” rondom de eenzijdige financiering, aldus de universiteit.

‘Schurken nauw aan’

Academische samenwerking met China is wijdverbreid maar ligt gevoelig door het autoritaire toezicht van de Chinese staat op burgers en door de vervolging van de Oeigoerse minderheid. Tot voor kort was van terughoudendheid in het samenwerken met Chinese partners in Nederland „nauwelijks sprake”, aldus de commissie.

De commissie stelt vast dat de medewerkers van het VU-centrum „oprecht” zijn in hun „missie” voor mensenrechten. Maar ze „schurken nauw aan” tegen uitspraken van de Chinese president Xi Jinping en maken zich zo kwetsbaar voor „politieke inkadering”. Een onderzoeker noemde berichten over de vervolging van Oeigoeren in China „geruchten” en schreef op LinkedIn: „Xinjiang is gewoon mooi: mooie mensen, adembenemende natuur en lekker eten. En geen dwangarbeid, geen genocide, of welke leugens dan ook waar de westerse media mee komen.”

Ook heeft de commissie „ernstige bedenkingen” bij de onderzoeksmethode van het centrum, bekend als de ‘receptorbenadering’. Die legt de nadruk op het werken vanuit lokale culturele tradities en sociale instituties, in plaats van mensenrechten die van bovenaf worden ‘gedicteerd’.

Volgens de commissie pakte de benadering „veelal problematisch” uit, werden methoden niet of nauwelijks verantwoord en leidde het tot „cherry picking uit uiteenlopende culturele opvattingen en praktijken”. Studenten gaven wel aan het „interessant te vinden in aanraking te komen met ‘noordelijke’ en ‘zuidelijke’ perspectieven op mensenrechten”.

Met het vingertje wijzen naar de Chinese overheid werkt daar niet Tom Zwart directeur China-centrum

Oeigoeren

Universele mensenrechten zijn sinds hun formulering door de VN in 1948 breed omarmd, maar ook bekritiseerd omdat ze te zeer ‘westerse’ waarden zou vertolken. In publicaties van medewerkers van het VU-centrum is sprake van het „breken van het westerse monopolie” wat mensenrechten betreft en van het werken aan een „zuidelijk mensenrechtenmodel”.

Dat heeft ook in Nederland een politieke kant. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal presenteerde de receptorbenadering in 2012 voor de VN-Mensenrechtenraad als een onderdeel van het Nederlandse beleid om mensenrechten te bevorderen zonder lokale omstandigheden geweld aan te doen. Amnesty International en andere organisaties waren er juist kritisch over, noteert de commissie-Stolker, evenals de Tweede Kamer. Een evaluatie in 2019 wees uit dat de benadering „geen aantoonbare meerwaarde” heeft en volgens het ministerie eerder bijdroeg aan „een discours dat tegen de mensenrechtenagenda in gaat”.

Directeur Tom Zwart van het opgeheven centrum legt zich neer bij het besluit van de VU. Hij is „blij” met de vaststelling dat geen gekochte meningen zijn gevonden, zegt hij. Zwart spreekt tegen dat het onderzoek ondeugdelijk zou zijn. „Kennelijk willen ze dat we met ons vingertje gaan wijzen naar de Chinese overheid. Maar dat werkt daar niet.” Zwart onderstreept dat de financiering „een zaak is van de VU” en zegt voor een doorstart van het centrum elders geen Chinees geld te zullen vragen. Hij neemt afstand van de uitspraken van een medewerker over de Oeigoeren. „Natuurlijk is het waar dat die daar worden vervolgd. Die uitspraak spoorde niet met het beleid van het centrum.”