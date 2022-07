Verhuur van tweede woning wordt straks wel erg duur. Verkopen dan maar?

Eigenaren die één of meerdere woningen verhuren, krijgen de komende jaren te maken met een flinke verhoging van hun belastingaanslag. Daaraan ontsnappen wordt lastig, omdat ook de sluiproute die zich aftekent mogelijk wordt afgesneden.

Tot nu toe konden woningverhuurders gebruikmaken van belastingvoordelen in box 3 van de inkomstenbelasting: inkomen uit sparen en beleggen. Daar krijgen ze verschillende voordelen, waardoor dit ook wel ‘de pretbox’ wordt genoemd. Zo zijn huurinkomsten onbelast en is er een korting op de woningwaarde waarover belasting wordt geheven. Door deze ‘leegwaarderatio’ voor langdurig verhuurde woningen is de opgegeven waarde tientallen procenten lager dan de WOZ-waarde die de Belastingdienst doorgaans gebruikt voor het belasten van de eigen woning. Ook wordt een eventuele hypotheekschuld nog eens afgetrokken van het bedrag waarover de fiscus belasting heft.

De lage belastingdruk maakte het heel aantrekkelijk om panden te kopen voor verhuur. Veel kleine beleggers hebben dat de afgelopen jaren dan ook gedaan, of hun oude woning aangehouden en verhuurd toen ze zelf doorstroomden naar een groter huis.

Dit systeem gaat echter op de schop. Volgend jaar zet de overheid al een eerste stap met het afschaffen van de leegwaarderatio. Voortaan moet dan de WOZ-waarde worden opgegeven bij de belastingaangifte. Daarnaast wil het kabinet een systeem invoeren waarbij belasting moet worden betaald over de huurinkomsten en de waardestijging van het pand.

Vooral dat laatste kan duur uitpakken voor verhuurders, ziet financieel planner André van Luijk. „Dat geld komt niet binnen op je rekening. Het kan daardoor zijn dat je meer belasting moet betalen dan je aan huur binnenkrijgt.” Hij ziet dat veel professionele beleggers hier nu al op inspelen. Als ze woningen kopen, doen ze dat met een bv die in box 2 valt, waarvoor weer andere belastingregels gelden. De bv betaalt belasting over de winst uit het huis, dus de huurinkomsten min de kosten (zoals die voor onderhoud). Over de waardestijging hoeft pas te worden afgerekend als de bv een pand verkoopt.

Vluchthaven voor spaarders

Toen de spaarrente afgelopen jaren naar nul zakte, was box 2 voor spaarders al een vluchthaven. Grote spaarders die amper rente vingen, verplaatsten hun tegoeden naar een speciale spaargeld-bv, die daarover dan geen belasting verschuldigd was. Dit zogenaamde box-hoppen is voor beleggers die al woningen hebben wel een stuk minder aantrekkelijk, zegt fiscaal jurist Wil Vennix. „Als het gaat om een woning die al in bezit is, leidt verkoop aan de bv tot de heffing van 8 procent overdrachtsbelasting. Dat offer verdien je niet snel terug, dus daar zou ik goed over nadenken.”

De bv kan de overdrachtsbelasting in een aantal jaar wel afschrijven van de aankoopwaarde van de woning. Door die afschrijving valt de winstbelasting lager uit. De waarde waarvoor het pand in de boeken staat, daalt dan. Dit afschrijven kan totdat de WOZ-waarde van de woning is bereikt. Het betekent wel dat de waarde waarvoor de woning in de boeken van de bv staat bij verkoop mogelijk een stuk lager is dan de werkelijke waarde. Dan moet na verkoop alsnog een flink bedrag aan winstbelasting worden afgerekend met de Belastingdienst.

Vennix wijst er bovendien op dat niet zeker is dat de regels voor bv’s hetzelfde blijven. „Er wordt ook gesproken over de tarieven in box 2 en het is duidelijk dat die ook gaan veranderen. Dat maakt het op dit moment bijna onmogelijk om een fiscale planning te maken.”

Ook verhuren moeilijker

Van Luijk denkt dat voor veel kleinere verhuurders verkopen dan al snel in beeld komt als optie. Daarbij speelt mee dat tegelijk de regels voor het verhuren van woningen worden aangescherpt. De huurprijzen van meer woningen worden gereguleerd en mogelijk komt er een verhuurverbod voor woningen die te veel energie verbruiken. „Die combinatie zal ervoor zorgen dat veel kleinere woningen niet meer rendabel zijn. Die zullen vrijwel zeker worden verkocht.”

Lees ook: Belegger over verlaging huurprijzen: ‘Al mijn relaties zeggen: met deze regels verkoop ik liever’

Veel beleggers zijn ouders die ooit voor een studerend kind een woning hebben gekocht. Als dat kind er nog woont, kan het een optie zijn het huis aan hem of haar te verkopen, denkt Vennix. Dan verhuist de woning uit box 3 en wordt het een eigen woning van het kind. „Dat kan tegen een voordelig tarief voor de overdrachtsbelasting van 0 of 2 procent. Dit jaar kan je ook nog gebruikmaken van de hoge schenkvrijstelling, oftewel de jubelton.” Voor de rest van het bedrag kan het kind een hypotheek afsluiten, eventueel zelfs bij de ouders.

Vennix ziet een parallel tussen de plannen en de grote belastingherziening begin deze eeuw. Toen besloot de overheid de waardestijging van een pand dat iemand verhuurde aan een eigen bv te belasten. Dit leidde tot veel onrust onder ondernemers, maar de schade viel uiteindelijk mee. Zij moesten een beginwaarde opvoeren van een pand. „Als die beginwaarde hoog is en de vastgoedmarkt daarna inzakt, kan er in plaats van een waardestijging ook sprake zijn van een waardedaling. Daar deelt de fiscus dan ook in mee.”

Hij denkt dat eigenaren van een tweede woning het beste kunnen afwachten hoe de nieuwe regels er precies uit gaan zien. „Kosten zijn straks mogelijk wel aftrekbaar. Het kan dus slim zijn om groot onderhoud vooruit te schuiven. Als het zover is, is het belangrijk om te zorgen voor een goede beginwaarde. Tot die tijd kun je niet zo heel veel.”

Van nul naar duizenden euro’s Financieel planner André van Luijk had onlangs een klant die een woning in bezit had en daarop een hypotheek wilde afsluiten. De woning was 430.000 euro waard en bracht per jaar 17.400 euro aan huur op. De klant nam een hypotheek van ongeveer 281.000 euro. In het huidige stelsel betaalt de verhuurder geen belasting. De hypotheekschuld is bijna net zo hoog als de waarde die hij of zij bij de fiscus mag aangeven. „Dat geeft een vermogen in box 3 van 9.400 euro. Als ik ervan uitga dat er geen ander vermogen is, dan is de belastingdruk nihil”, rekent Van Luijk voor. Als de leegwaarderatio verdwijnt, stijgt de belastingheffing al naar bijna duizend euro. Komt er een heffing over de huurinkomsten, een vaak genoemd percentage is 31 procent, dan komt daar nog een paar duizend euro bij. Moet ook worden afgerekend over de waardestijging, dan gaat het helemaal hard. „Stel, de waarde stijgt in een jaar met 19.000 euro, dan is de totale belastingdruk ineens meer dan 7.000 euro.”