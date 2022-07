Verbod op e-sigaret met zoete smaakjes? ‘Dan gaan we wel naar de dealer’

„Ik vape niet”, zegt de blonde Wouter, die met zijn twee vrienden Dirk en Christiaan over straat slentert in Amsterdam-Zuid, desgevraagd. „Wij wel”, zeggen Dirk en Christiaan.

Hun lievelingssmaken? Ze noemen een trits aan zoetigheden op: bosbes, double apple, apple peach. Wouter: „Of strawberry ice cream.” Wouter vapet toch niet? „Nou, ik dacht: misschien bent u wel van de politie, of zo.”

De drie jongens van een jaar of zestien begonnen alle drie „ongeveer een jaartje terug” met ‘vapen’ of ‘dampen’, zoals het roken van een e-sigaret wordt genoemd. Wouter is inmiddels gestopt. „Een vape met 1.500 puffs [hijsjes] kost een tientje. Veel te duur.” Zijn eerste vape kreeg hij van zijn oudere zus. „Gratis. Cotton candy ice was dat.” De jongens willen niet met hun achternaam in de krant – niet alle ouders weten van hun rookgedrag.

E-sigaretten zijn minder schadelijk dan gewone sigaretten, en worden vaak gepresenteerd als alternatief voor de traditionele sigaret. Verstokte rokers kunnen erop overstappen als het niet lukt helemaal te stoppen. Maar ook een andere groep maakt veelvuldig gebruik van de e-sigaret: door de zoete smaakjes en vrolijke kleuren van de apparaten zijn ze aantrekkelijk voor jongeren. Ook de elektronische sigaretten zijn slecht voor de gezondheid en bevatten vaak nicotine. Verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de achttien is verboden.

Bij NLDamp in Breda komen veel ex-rokers voor wie andere methodes om te stoppen niet werkten. Foto Merlin Daleman

Groep 7

In 2019 bleek uit onderzoek van het Trimbos-instituut dat bijna een derde van de scholieren tussen 12 en 16 jaar weleens een e-sigaret gebruikte. Voor mbo- en hbo-studenten tussen de 16 en 18 jaar was dat 44 procent. Sindsdien is volgens Esther Croes van Trimbos een trend waarneembaar waarbij gebruik van de e-sigaret onder jongeren normaal lijkt te worden. Op een basisschool in het Brabantse Helmond hadden kinderen uit groep 7 onlangs e-sigaretten bij zich.

Volgens Croes kan de e-sigaret voor kinderen dienen als een opstapje naar de gewone sigaret. „Jongeren die de e-sigaret al eens hebben geprobeerd, beginnen vaker met roken, blijkt uit onderzoek. Dat zou nog aan hun persoonlijkheid kunnen liggen – scholieren die beginnen met dampen zullen misschien sowieso eerder experimenteren en dus eerder gaan roken – maar ander onderzoek liet zien dat ook kinderen zonder die aanleg voor experimenteren vaker gaan roken als ze eenmaal met de e-sigaret zijn begonnen.” Het is geen hard bewijs, zegt Croes, maar wel een „sterke aanwijzing”.

Zo begon het ook bij Christiaan uit Amsterdam-Zuid: „Eerst ging ik vapen, nu rook ik ook sigaretten. Tabak vind ik lekkerder, dus als ik genoeg geld heb, haal ik dat.” Wouter dampte juist alleen vanwege de smaakjes. „Zonder smaakjes had ik het niet gehoeven.” Op school mag vapen niet, toch doen de jongens het weleens. Dirk: „Op de wc of tijdens een film.”

Naar aanleiding van de bevindingen van Trimbos besloot het kabinet de zoete smaakjes te verbieden en alleen nog tabaksmaken toe te staan, om de aantrekkingskracht op kinderen te verminderen. Ook wordt online verkoop verboden, omdat de leeftijdsgrens op het internet makkelijk omzeild kan worden. Aanvankelijk stond het smaakverbod voor 1 juli gepland, maar omdat een aantal stoffen op de toegestane lijst nog gecontroleerd moest worden, werd dat uitgesteld tot 1 januari 2023. Vanaf dat moment mogen verkopers nog een jaar lang de voorraad opmaken. Door de tabaksmaak wel toe te staan, blijft de e-sigaret een alternatief voor rokers die willen stoppen, is de redenatie achter het verbod.

E-sigaretfabrikant UEG Holland denkt dat het smaakjesverbod juist voor die mensen „desastreus” is, zegt een woordvoerder. „70 procent van onze verkoop bestaat uit de smaakjes – volwassenen gebruiken die dus ook. Die worden met zo’n verbod teruggeduwd naar de tabaksmaak, wat de stap naar een echte sigaret kleiner maakt. Zij willen juist die associatie niet meer.”

E-sigaretten zijn met hun zoete smaakjes en vrolijke kleuren ook aantrekkelijk voor jongeren. Foto Merlin Daleman

Niet als verkooptechniek

Daar is ook Radjen Chotoe van de E-sigaretcorner in Vlaardingen bang voor. „Ik krijg nu al belletjes van klanten in de stress. Het is voor sommige mensen de enige manier om geen tabak meer te roken. Ik zeg dat niet als verkooptechniek, hè, ik ben zelf ook zo gestopt. Had ik het vroeger maar gehad, dan had ik al die jaren die sigaretten niet gerookt.”

Volgens Croes van Trimbos lukt het slechts een „beperkt groepje mensen” te stoppen met roken door te beginnen met dampen. „Wij zien dat de meeste mensen ernaast blijven roken – daar haal je geen gezondheidswinst uit.” Volgens haar gaat „een vijftiger die van de sigaretten af wil echt niet aan de e-sigaret met bubblegumsmaak”.

Dat ex-rokers vanwege de tabaksmaak misschien eerder geneigd zijn weer op de sigaret over te stappen, weegt volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) niet op tegen de winst die het kabinet verwacht te behalen bij jongeren. „Bovendien is het ook een slecht idee om structureel een e-sigaret te roken. Wij willen het niet presenteren als alternatief voor de lange termijn. We gunnen het de ex-roker van harte om helemáál te stoppen, ook met de e-sigaret. Daar zijn stopprogramma’s voor.”

Ook Robin Meeuwis van NLDamp in Breda ziet in zijn winkel veel ex-rokers, „voor wie andere stopmethodes niet werken. Maar we zien de laatste tijd ook veel jeugd, en dat is problematisch.” Nieuwe, jonge klanten (boven de achttien, „minderjarigen komen het vaak genoeg proberen, maar die sturen we meteen weg”) krijgen bij hem aan de toonbank als eerste de vraag hoeveel zij roken. Als het antwoord is dat ze nog helemaal niet roken, adviseren ze de klant ook niet aan de e-sigaret te beginnen. „We zijn er niet om nieuwe nicotinegebruikers te creëren.”

Het verbod op zoete smaakjes zou eigenlijk ingaan op 1 juli, maar is uitgesteld tot 1 januari 2023. Foto Merlin Daleman

Illegale markt

Maar, zegt Meeuwis, „jongeren komen er toch wel aan, ook als het illegaal is. Online kunnen ze het uit China bestellen, dat zal alleen maar meer gebeuren. Een smaakjesverbod kan de illegale markt vergroten, zo raken we de controle op de kwaliteit kwijt.”

De vrees voor illegale handel is voor het kabinet geen reden om dan maar af te zien van een smaakjesverbod, zegt de woordvoerder van VWS. „Wij geloven in heldere normstelling. We willen de boodschap afgeven dat een e-sigaret niet oké is, tenzij je hem gebruikt om van de normale sigaret af te komen. Er zullen heus manieren zijn om er toch aan te komen, daarvan kunnen we alleen maar zeggen: gebruik je gezond verstand en doe het alsjeblieft niet.”

UEG Holland verdient aan de smaakjes, wat „vanzelfsprekend” meespeelt in het standpunt over een smaakjesverbod, zegt de woordvoerder. „Wij kunnen het grootste deel van ons assortiment straks schrappen. We zullen het moeten hebben van verkoop aan het buitenland. Maar de hoofdmoot is voor ons de volksgezondheid: wij denken dat de vape daaraan bijdraagt.”

Ook Radjen Chotoe van E-sigaretcorner vreest voor zijn winkel zodra de smaakjes op zijn. „Ik krijg er hoofdpijn van. Ik denk niet dat ik het red met alleen tabaksmaak.” Wat hij gaat doen zodra het smaakverbod ingaat, weet hij nog niet. „Misschien ga ik wel weer aardappelen verkopen, vroeger was ik groenteman.”

En de tieners uit Amsterdam-Zuid? „Als het niet meer in de winkel kan, halen we het wel bij de dealer.” De dealer? Ja, die bestaat. „Je stuurt gewoon een appje en spreekt ergens af op straat.”

E-sigaretten Cijfers over vapen 200 miljoen euro is de geschatte jaarlijkse omzet uit e-sigaretten in Nederland, volgens branchevereniging Esigbond 70 procent van de verkoop bestaat volgens de branche uit zoete smaakjes, de overige 30 procent uit tabaksmaak 1,7 procent van de omzet in de gemiddelde tabakswinkel kwam vorig jaar volgens NSO Retail uit e-sigaretten en toebehoren 1,1 procent van de bevolking van achttien jaar of ouder rookte in 2020 regelmatig een elektronische sigaret Bron: Esigbond/NSO Retail/Trimbos/