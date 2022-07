Tweede Kamerlid Gündogan gaat aangifte doen tegen FVD-collega Van Meijeren

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan is van plan aangifte te doen tegen collega-Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie vanwege uitspraken die hij deed tijdens een boerenprotest. Dat heeft Gündogan maandag bekendgemaakt. Naar aanleiding van berichtgeving door de NOS bevestigt Gündogan aangifte te zullen doen voor opruiing en het aanzetten tot geweld. Ze zegt de aangifte momenteel voor te bereiden met juridisch adviseurs en een dezer dagen naar de politie te stappen.

Gündogan doet aangifte vanwege woorden die Van Meijeren op 2 juli uitsprak in het Gelderse Tiel. Hij zei daar dat het „ook niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld”, omdat de staat wel kan overgaan op geweld. Volgens Van Meijeren gebruikt de staat zelfs „fors geweld” en zal de overheid dat ook inzetten in het scenario dat boeren onteigend moeten worden om de stikstofdoelen te halen.

„En als u onteigend dreigt te worden en u weigert, reken er maar op dat er busjes aankomen met mannen met knuppels en helmen, en ze slaan u wel van het terrein af”, zo zei Van Meijeren tegen de boeren. Het Kamerlid gaf geen bewijs om zijn woorden te staven en de onteigening van boeren is vooralsnog niet aan de orde, hoewel het kabinet dit middel mogelijk wel zou overwegen.

Uitholling

Volgens oud-Volt-Kamerlid Gündogan gaan deze woorden te ver. „Dit is het begin van de uitholling van de rechtsstaat”, zegt ze tegen de NOS. Dat de aangifte momenteel nog niet is gedaan is een kwestie van „kwaliteit voorop”. Naar eigen zeggen wil ze deze juridisch goed voorbereiden. Op Twitter roept Gündogan volgers op ook aangifte te doen tegen Van Meijeren.

Van Meijeren laat weten dat Gündogan „vooral aangifte” moet doen. „Maar houd er rekening mee dat de politie mogelijk haar handen vol heeft aan meldingen van aanranding en (seksuele) intimidatie”, schrijft hij op Twitter, doelend op de meldingen van grensoverschrijdend gedrag die het afgelopen jaar bij Gündogans oude partij over haar zijn binnengekomen.

