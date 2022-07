Twee verliefde vulkanologen op weg naar hun doem

Het shot lijkt uit een sciencefictionfilm: twee figuren lopen in zilverkleurige, hittebestendige pakken met een rare helm op hun hoofd door een zwartgeblakerd, apocalyptisch landschap. Op de achtergrond zinderend vuur.

Het is een schitterend beeld dat niet voor niets dient als poster van de meeslepende documentaire Fire of Love. De in het oog springende pakken behoren toe aan Katia en Maurice Krafft, twee vulkanologen uit de Elzas. De twee ontmoeten elkaar op de Universiteit van Straatsburg, ontdekken hun wederzijdse passie voor vulkanen en trouwen in 1970. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en ondernemen ze talloze trips om actieve vulkanen van nabij te aanschouwen en onderzoeken. Daarbij hebben ze een vaste rolverdeling: hij is geoloog, zij geochemicus. De taak is observatie. De drang: steeds dichterbij. Des te meer zie je. Wanneer komt de mot te dicht bij de vlam?

Fire of Love windt er geen doekjes om dat het slecht afloopt met het sympathieke duo: hun dood in 1991 wordt al in de eerste vijf minuten aangekondigd. Het geeft de film iets morbides, iets van een sensatiebeluste ‘snuff movie’: bijna verlekkerd wachten op de dood die onverbiddelijk komen gaat. Als intermezzi sprenkelt maakster Sara Dosa filosofische terzijdes door haar fraaie film: over sterfelijkheid, het dodelijke gevaar van hun vak. Waar en hoe het echtpaar sterft, wordt pas duidelijk op het eind.

Net als hun Franse collega, oceanoloog Jacques Cousteau, financierden de Kraffts hun expedities met spectaculaire films, waarbij Maurice de camera hanteerde en Katia foto’s maakte van allerlei sprekende details. Dosa maakt gretig gebruik van hun imposante beeldarchief van tientallen films en honderdduizenden foto’s, maar ook van talkshow-fragmenten van het mediagenieke echtpaar, die op geestige wijze uitvergrote versies van zichzelf spelen. De documentaire is prettig gemonteerd en heeft een – soms wat hoogdravende – voice-over van regisseur Miranda July. De stemmige score van Nicolas Godin, van de Franse band Air, bekrachtigt beurtelings het gevaar dan wel het mysterie van vulkanen.

Zoals de titel Fire of Love aangeeft, gaat de film niet alleen over de passie voor vuurspuwende vulkanen, maar ook over de relatie van Maurice en Katia, waarbij de metaforen over vurige liefde en brandende passie voor het oprapen liggen. In de eerste helft van hun pioniersleven onderzoeken ze vooral rode vulkanen: het fotogenieke type dat bij een eruptie stromen lava uitspuwt. Die uitbarstingen leveren spectaculaire beelden op van een zeldzaam poëtische kracht. Natuurgeweld in optima forma, maar bij vlagen ook grenzend aan abstracte cinema.

Maar rode vulkanen zijn voorspelbaar en relatief ongevaarlijk vergeleken met de grijze vulkanen waarop de Kraffts zich in de jaren tachtig richten. Dat zijn onvoorspelbare vulkanen die zich ontladen in enorme explosies, withete pyroclastische stromen en duistere aswolken. Puur filmisch zijn ze minder imposant, maar dit type vulkaan staat garant voor een bloedstollende nasleep – zie de eruptie van de Nevado del Ruiz in Colombia, waarbij in 1985 meer dan 20.000 doden vielen. Omdat de films van Maurice Krafft op 16mm-film zijn gedraaid is het beeldformaat van Fire of Love 4:3, het bijna vierkante, ouderwetse televisieformaat. Het verdient aanbeveling de film op groot doek te zien. Dan begrijp je beter waarom het echtpaar zoveel nadruk legt op de nietigheid van de mens in het aangezicht van eeuwenoude, mythische vulkanen.

Documentaire Fire of Love Regie: Sara Dosa. Met: Katia en Maurice Krafft. Lengte: 93 min. ●●●●●