Trump stuurde tweet met oproep tot massaal protest op 6 januari na ‘gekste bijeenkomst ooit’

Ook Witte Huis-jurist Pat Cipollone vond in december 2020 dat toenmalig president Donald Trump zijn verkiezingsnederlaag moest toegeven, omdat er geen enkel bewijs was voor fraude. Dat bleek dinsdag tijdens de zevende openbare hoorzitting van de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt.

Bij de zitting was veel aandacht voor „de gekste bijeenkomst ooit” tijdens het presidentschap van Donald Trump, zoals commissielid Jamie Raskin dat verwoordde. Toen al lang duidelijk was dat Trump de verkiezingen had verloren, kwamen op de avond van 18 december 2020 enkelen van zijn getrouwen op bezoek in The Oval Office van het Witte Huis. Het waren mensen die zich absoluut niet wilden neerleggen bij Trumps nederlaag: juriste Sidney Powell, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn en advocaat Rudy Giuliani. Zij bespraken strategieën om door te gaan met het aanvechten van de verkiezingsuitslag. „Geen van hen gaf de president goed advies en ik wist ook niet hoe ze binnen waren gekomen”, zei Cipollone daarover.

Volgens verschillende getuigen ontaardde de discussie in veel geschreeuw, gescheld en zelfs bijna tot een vechtpartij. Cipollone zegt verbaal te zijn aangevallen toen hij hen vroeg om bewijs te tonen voor verkiezingsfraude. De volgende ochtend, bijna drie weken voor de daadwerkelijke Capitoolbestorming, stuurde Trump zijn beruchte tweet uit met de oproep tot massaal protest op 6 januari in Washington. Daarbij schreef de president: „Be there, will be wild!”

Cipollone: ‘Op een gegeven moment moet je je mond houden’

Het was toen volgens de commissie ook binnen de officiële kring rond Trump al lang duidelijk was dat er geen bewijs was voor verkiezingsfraude. Witte Huis-jurist Cipollone zei op dinsdag getoonde videobeelden van zijn eerder opgenomen getuigenis dat hij net als toenmalig minister van Justitie William Barr al vanaf 1 december vond dat Trump zijn verkiezingsnederlaag zou moeten toegeven. Alle juridische pogingen de uitslag onderuit te halen, waren toen gestrand. „Op een gegeven moment moet je ophouden en je mond houden”, zei Cipollone. Volgens hem moet ook een president zich neerleggen bij uitspraken van rechtbanken.

Maar door de betreffende tweet uit te sturen, deed Trump precies het tegenovergestelde. Het werd door zijn aanhangers, en dan met name door leden van de extreem-rechtse vechtgroepen Proud Boys en Oath Keepers, gezien als aansporing tot gewelddadige actie, zo probeerde de commissie aan te tonen. Onmiddellijk na het plaatsen van de tweet verschenen reacties van prominente en minder prominente aanhangers van de president met teksten als „Ik ben klaar om te sterven voor mijn overtuigingen, zijn jullie dat ook, politie?”, „Klaar voor Burgeroorlog deel twee” en „Waarom vermoorden we niet gewoon elke Democraat?”.

Commissie houdt Trump verantwoordelijk voor geweld

Ondanks dergelijke oproepen tot geweld en het feit dat ook de Proud Boys, de Oath Keepers en andere extremistische groeperingen daar duidelijk op zinspeelden, bleef Trump doorgaan met het oproepen tot grootschalig protest op 6 januari. De commissie vindt dat hij daarmee en met zijn toespraak op de ochtend van de Capitoolbestorming zelf duidelijk heeft aangezet tot al het geweld, waarbij vijf doden vielen.

Volgens het Republikeinse commissielid Liz Cheney draagt Trump daar de verantwoordelijkheid voor. „President Trump is een man van 76 jaar oud en geen beïnvloedbaar kind, hij is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en zijn eigen keuzes”.

De commissie zegt ook te hebben ontdekt dat Trump op 5 januari twee keer gesproken heeft met zijn voormalig adviseur Steve Bannon, die nog gaat getuigen. Bannon postte daarna een filmpje waarin hij zei dat „de hel zou gaan losbarsten” de volgende dag.

