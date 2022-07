We spelen weer eens Triviant. Het spel en de vragenkaartjes dateren van 1987, zo maken we op uit de doos. Mijn man (50) landt op een vak voor een partje. Hij heeft er inmiddels vier en ik nog maar één. Ik zie de archaïsche maar makkelijke vraag en denk: hij heeft ook aldoor mazzel. Om het hem niet al te eenvoudig te maken stel ik zo serieus mogelijk de vraag. „Een aardje naar zijn …?”

Mijn man: „Staartje.”

