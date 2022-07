Het zou een welkom succes zijn voor het veelgeplaagde kabinet-Rutte IV: het groene licht van de Eerste Kamer voor CETA, het omstreden handelsverdrag tussen de EU en Canada. Het kabinet ging vrijdag, bij het begin van het reces, somber de zomer in. De stikstofplannen veroorzaken extreme onrust. De beloofde hulp aan gezinnen die het zwaar hebben door de hoge energierekening komt er maar ten dele – tot woede van de Tweede Kamer. Drie van de vier coalitiepartijen staan in de peilingen op flink verlies. Wat gaat er eigenlijk wél goed bij Rutte IV? Nou, CETA dus.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Lees ook: PvdA wil in de Eerste Kamer vóór CETA stemmen

Dinsdag wordt er in de Eerste Kamer over het verdrag gestemd. Afgelopen weekend tekende zich een meerderheid af, toen senator Ruud Koole verklaarde dat de PvdA-fractie vóór zal stemmen. Saillant: in de Tweede Kamer stemde de PvdA in februari 2020 immers tégen, omdat er in het verdrag te weinig oog zou zijn voor eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn. Behalve over de verhoudingen binnen de PvdA roept dit ook vragen op over de linkse samenwerking, met GroenLinks. Die partij wijst CETA ondubbelzinnig af.

Toch valt het te prijzen dat de PvdA-senatoren, ondanks al die gevoeligheden, een eigenstandige afweging hebben gemaakt, en zich ook niet hebben laten leiden door de sterke emoties waarmee het CETA-dossier vaak is omgeven. Doordat het kabinet alleen een meerderheid heeft in de Tweede Kamer en niet in de Eerste, dreigt die laatste steeds meer het toneel geworden van politieke koehandel en de waan van de dag. Terwijl de senaat daar niet voor bedoeld is. De PvdA-senatoren laten nu zien hoe het moet.

CETA trad, in afwachting van de ratificatie door EU-landen, in 2017 deels al in werking. Het verdrag nu definitief omarmen is verstandig. In de door de oorlog in Oekraïne meer dan ooit getroebleerde wereldverhoudingen is Canada die ene vriendelijke buurjongen die je bal komt terugbrengen. Als daar al geen verdrag mee te sluiten is, met wie dan wel? Dat Canada sterk inzet op fossiele brandstoffen (teerzandolie, scha-lie-gas) is zorgelijk, maar het is ook een land dat de internationale rechtsorde, duurzaamheid en sociaal beleid koestert. Op de relatie met zulke landen moet je tegenwoordig heel zuinig zijn. Een afwijzing zou Nederland veel diplomatiek kapitaal kosten. Het zou voor verdeeldheid zorgen op een moment dat de Russische dreiging en de Chinese wereldambities vragen om Europese eenheid. Zoals Koole opmerkt: „Het wegstemmen van CETA zou de positie van Europa verzwakken, en daarmee de waardengemeenschap die Europa is.”

Het grootste struikelblok in CETA was altijd het arbitragehof waar bedrijven buiten de reguliere rechtsgang om kunnen procederen over vermeend onrecht. Dat is sterk hervormd. Het was nota bene toenmalig PvdA-handelsminister Lilianne Ploumen die indertijd aanjager was van deze verbeteringen. In het nieuwe systeem zijn de rechters onafhankelijk en kan er, anders dan voorheen, beroep worden aangetekend.

Is CETA het perfecte handelsakkoord? Nee. De Europese Commissie kondigde in juni aan dat in toekomstige akkoorden nog meer rekening gehouden wordt met duurzaamheid en sociale bescherming. Ook burgers en maatschappelijke organisaties moeten terecht kunnen bij het arbitragehof. Het zijn zeer welkome verbeteringen en ja, het is jammer dat ze nog niet in dit verdrag zitten. Het uitonderhandelen van een handelsverdrag is echter een langjarig proces – het duurde acht jaar voor CETA er was. Dit akkoord nu nog overboord zetten, zou een grote stap achteruit zijn.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven