Staat vergoedde tot nu toe 34 miljoen euro aan waterschade Zuid-Nederland

De overheid heeft tot nu toe 34 miljoen euro aan vergoedingen uitgekeerd voor schade die overstromingen in Limburg en Noord-Brabant een jaar geleden veroorzaakten. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dinsdag bekendgemaakt. Zo’n 750 van de in totaal 2.783 aanvragen moeten nog worden beoordeeld. Het geld dat de staat uitkeert, komt boven op vergoedingen van verzekeringen aan particulieren en bedrijven voor de waterschade.

Voor alle aanvragen die binnenkwamen, zette de overheid schade-experts in van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Zij stelden rapporten op over de daadwerkelijke schade aan onder meer huizen en andere gebouwen. Tot dusver stelden de NIVRE-experts 1.879 schaderapporten op. Zo’n 500 aanvragen moeten nog door het NIVRE beoordeeld worden; de RVO moet nog 250 rapporten beoordelen. Zo’n 500 aanvragen zijn ingetrokken of bleken te dubbelen met andere meldingen. De RVO zegt 192 schademeldingen afgewezen te hebben, al is niet duidelijk waarom.

De vergoedingen door de RVO worden uitgekeerd op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De wet is bedoeld als tegemoetkoming voor „materiële schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar is”. De wet dient niet als compensatie voor álle geleden schade, maar is bedoeld voor de „primaire woonfunctie” - zo vallen beschadigingen aan tuinen niet onder de regeling. Afgelopen november schatten Nederlandse verzekeraars de totale door hen uit te keren vergoedingen op tussen de 160 en 250 miljoen euro. Hoeveel daarvan al is uitgekeerd, is niet bekend. Verzekeraars kregen in totaal 25.000 meldingen van schade binnen, die vaak in de eerste maanden na de overstroming moeilijk konden worden beoordeeld, vanwege de staat van de gebouwen.

De RVO geeft toe dat het proces van beoordeling het uitkeren van vergoedingen ook bij de overheid vaak „lang” duurt. Naar eigen zeggen komt dat doordat er veel stappen zijn in het proces. Zo moeten verzekeraar en gedupeerde eerst de schade overeenkomen, leveren bouwbedrijven vervolgens een offerte voor het herstellen van de schade en doen NIVRE-experts daarna nog hun eigen beoordeling. Ten slotte moet de gedupeerde ook nog akkoord gaan met het taxatierapport. Over dit laatste punt zegt de RVO dat melders „steeds vaker” niet willen tekenen, „omdat de prijzen van grondstoffen stijgen en offertes gebaseerd zijn op inschattingen van dat moment”.