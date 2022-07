‘Russische ecocide’ in Oekraïne: milieuschade enorm

Door al het menselijke leed dat de oorlog in Oekraïne veroorzaakt, is het niet het eerste waar je aan denkt. Maar de gevolgen van de Russische inval zijn ook groot voor het milieu. Zo groot, dat de Oekraïense overheid, geholpen door wetenschappers en milieugroepen, vanaf het begin bewijsmateriaal heeft verzameld van wat ook wel ‘ecocide’ wordt genoemd, het op grote schaal vernietigen van ecosystemen en biodiversiteit.

Iryna Venediktova, de Oekraïense hoofdaanklager, meldde al een week na de Russische inval dat „de vijand dreigt in Oekraïne en Europa een ecologische catastrofe aan te richten”. Ze gelastte een onderzoek naar Russische wandaden, met als directe aanleiding de aanval op de kerncentrale in Zaporizja, de grootste van Europa. Russische militairen handelden, zo lijkt het, roekeloos bij de inname van de centrale. Ook rondom de in beton verpakte rampcentrale in Tsjernobyl trokken de Russen zich schijnbaar weinig aan van mogelijke nucleaire gevaren.

Volgens Venediktova handelt Rusland zo in strijd met de Geneefse Conventies over humanitair recht in een oorlog. Daarin komt milieuschade weliswaar amper voor, maar kerncentrales (en dammen) worden expliciet genoemd als installaties die onder geen enkele voorwaarde mogen worden aangevallen, omdat de mogelijk rampzalige gevolgen nooit kunnen opwegen tegen een eventueel militair voordeel.

Venediktova’s beschuldigingen gaan niet alleen over de kerncentrales. Ze vreest dat het Russische leger probeert de burgerbevolking „te vergiftigen en op te zadelen met milieurampen”. Volgens haar verbiedt het internationaal recht elk „militair of vijandig gebruik van middelen om de natuurlijke omgeving te beïnvloeden”.

Conflict en milieu

Volgens de Environmental Peacebuilding Association (EnPAx) is nu al duidelijk dat de milieuschade immens is. Op 3 maart wees EnPAx in een open brief op het ‘diepgaande verband tussen conflict en milieu [en] het fundamentele belang om de milieudimensies van oorlog aan te pakken’. In de brief, ondertekend door 156 organisaties uit 75 landen, wordt Rusland opgeroepen om vijandelijkheden in de buurt van kerncentrales, dammen, raffinaderijen, chemische fabrieken en zware industrie direct te staken.

In de eerste drie maanden van de oorlog telde het Oekraïense ministerie voor Milieu al 254 zaken die kunnen worden aangemerkt als ecocide en ongeveer 1.500 gevallen van vernietiging van het milieu. De voorbeelden variëren van een raketaanval op een dam ten noorden van Kiev (die werd afgeslagen door de Oekraïense luchtverdediging en anders een groot gebied onder water zou hebben gezet), tot aanvallen op chemische installaties en afvaldepots.

Het gaat ook om Russische tanks die dwars door de uiterst kwetsbare natuur in Polesië reden, een van de grootste moerasgebieden van Europa in het noorden van Oekraïne, en een beschermd leefgebied voor lynxen, wolven en bisons. Ook negeerde het Russische leger de risico’s rondom de kerncentrale van Tsjernobyl, waar een groot gebied is afgesloten vanwege stralingsgevaar. Militaire voertuigen gingen er dwars doorheen en woelden daarbij de bodem om, waardoor radioactief stof vrijkwam.

Toch is het de vraag of dit in het internationaal recht voldoende aanknopingspunten biedt voor vervolging. Vorige maand was het een halve eeuw geleden dat de Zweedse premier Olaf Palme de term ecocide introduceerde. Als gastheer van de eerste grote internationale milieuconferentie, in 1972 in Stockholm, richtte hij zich tot de Amerikanen die in de Vietnamoorlog het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’ gebruikten. Sindsdien is ervoor gepleit ecocide een plek te geven in het internationaal recht. Zonder veel succes.

Aanleiding voor vervolging

Bij de onderhandelingen over het Internationaal Strafhof werd ecocide aanvankelijk wel genoemd als een van de vijf misdrijven die aanleiding konden zijn voor vervolging – naast genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het misdrijf van agressie. Maar veel landen bleven zich ertegen verzetten, waardoor het niet is opgenomen in het Statuut van Rome, de basis voor het Strafhof.

„Het was in 1998 domweg nog te vroeg”, aldus Philipe Sands, hoogleraar internationaal recht aan University College London en directeur van het Centre for International Courts and Tribunals. „Het idee werd gelanceerd”, e-mailt hij. „Maar er werd besloten om vast te houden aan de vier misdaden van 1945.”

Ecocide komt in het Statuut alleen zijdelings aan bod. In artikel 8 staat dat vervolging mogelijk is als ‘opzettelijk een aanval wordt gelanceerd in de wetenschap dat een dergelijke aanval zal leiden tot [...] wijdverbreide, langdurige en ernstige schade aan de natuurlijke omgeving’. De aanklager moet kunnen bewijzen dat een aanval ‘buitensporig is in verhouding tot het concrete en directe algemene militaire voordeel’.

Maar wat is buitensporig? In een oorlog is het militaire voordeel van een aanval op een oliedepot onmiskenbaar. Wanneer mag je de lucht- en bodemverontreiniging die daardoor ontstaat ‘buitensporig’ noemen? Datzelfde geldt bij het bombarderen van een elektriciteitsnetwerk in de buurt van een militair doel. De militaire voordelen zijn overduidelijk, maar is zo’n aanval ook gerechtvaardigd als daardoor ook een waterzuiveringsinstallatie wordt platgelegd?

Sands vindt het terecht dat de definitie van ecocide, die hijzelf met een groep collega’s heeft opgesteld, heel streng is. De definitie omvat wat hij noemt „zorgwekkende militaire acties”, maar schrijft hij „de drempel wordt niet zo laag gelegd, dat alle milieuschade eronder kan vallen”. Sands durft daarom niet te zeggen of de Russische militaire aanvallen in Oekraïne kans zouden maken op een veroordeling wegens ecocide. Dat „hangt ervan af hoe omvangrijk en ernstig de schade uiteindelijk zal blijken te zijn”.