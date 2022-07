President Sri Lanka ontvlucht het land aan na aanhoudende protesten

De president van Sri Lanka is het land ontvlucht na massaal protest, dat melden internationale media. Persbureau AP meldt dat president Gotabaya Rajapaksa met zijn vrouw en twee bodyguards is aangekomen in Malé, de hoofdstad van de Malediven. Zijn vertrek komt nadat op zaterdag zijn ambtswoning werd bestormd door een woedende menigte betogers. Sindsdien was hij ondergedoken.

In Sri Lanka is het al een tijd onrustig vanwege een diepe economische crisis. Er is een groot tekort aan basisbenodigdheden zoals brandstof, voedsel en medicijnen. De bevolking houdt de president en zijn regering verantwoordelijk voor de malaise. De afgelopen tijd zijn er geregeld grote demonstraties waarbij het vertrek van de regering werd geëist. Zaterdag had Rajapaksa al aangekondigd op woensdag af te treden.

Volgens de BBC is ook de broer van de president en tevens minister van Financiën, Basil Rajapaksa, gevlucht. Ook premier Wickremesinghe zal waarschijnlijk het land verlaten. Volgens de Britse omroep is de Sri Lankaanse leider mogelijk vertrokken om vervolging door een nieuwe regering te voorkomen. Zolang hij president is, heeft hij immuniteit.

Het parlement is overeengekomen om op 20 juli een nieuwe president aan te wijzen. De grootste oppositiepartij draagt Sajith Premadasa, zoon van een gewezen president, voor als kandidaat.

Lees ook: In het zwembad van de president

Lees ook: De Rajapaksa’s: Sri Lankaanse familiedynastie in het nauw