Picnic haalt bezorgauto’s van de weg na brand in Almelo: ‘Duizenden klanten gedupeerd’

Online supermarkt Picnic haalt per direct „enkele tientallen” bezorgauto’s van de weg, nadat negen van die auto’s bij een brand in Almelo afgelopen zondagnacht zijn verwoest. Het gaat om alle auto’s uit dezelfde serie als de verwoeste wagens. Dat laat Picnic weten na vragen van NRC. De kenmerkende elektrische voertuigen, kleine vrachtwagentjes, worden bijvoorbeeld in steden als Almelo, Doetinchem, Harderwijk, Heerenveen en Leeuwarden ingezet. Het bedrijf verwacht twee à drie weken nodig te hebben om de auto’s te vervangen en verwacht de bestellingen van zeker „enkele duizenden” klanten te moeten annuleren.

Het bedrijf geeft aan het „zekere voor het onzekere” te nemen, terwijl intussen verder wordt gezocht naar de oorzaak van de brand in de zogeheten ‘bezorghub’ in Almelo. „Boodschappen komen hier ingepakt en in kratten aan en worden vanuit hier de last mile naar de klant gereden”, licht een Picnic-medewerker die verantwoordelijk is voor de bedrijfsveiligheid toe voor de gesneuvelde glazen pui van de afgebrande loods.

Een tiental nog ongeschonden wagentjes werd deze dinsdag één voor één weggetakeld voor het pand. De Brandweer Twente laat intussen weten het onderzoek te hebben overgedragen aan de deskundigen van de verzekeraars. „De vuurzee was zo verwoestend dat we daar verder weinig van verwachten.”

Bezorgauto’s van Picnic worden weggetakeld bij de uitgebrande loods. Foto Eric Brinkhorst

Ook schade-experts van het Nederlands Onderzoeks Instituut zijn door Picnic bij de zaak betrokken. Het vermoeden bestaat dat kortsluiting in de auto’s de oorzaak van de brand geweest is. Eind vorig jaar werd ook een ander pand van Picnic, in het Brabantse Roosendaal, verwoest.

Speculaties

De brand in Almelo leidde de afgelopen dagen tot een spervuur van speculaties. Zo zouden activistische boeren iets met de brand te maken hebben. Vooral buitenlandse verslaggevers en commentatoren wierpen die theorie op. Almelo werd maandag bezocht door verslaggevers van alternatief-rechtse media uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon sprak in zijn online show Real America’s Voice op zijn platform War Room bijvoorbeeld met een correspondent van zijn programma die voor het Picnic-gebouw was gaan staan, die beweerde dat de boerenprotesten in Nederland onderdeel zijn van een „derde wereldoorlog”.

De conservatieve commentator Eva Vlaardingerbroek sprak tegenover het alternatief-rechtse Rebel News onder meer over een investering van 600 miljoen euro van Bill en Melinda Gates die Picnic zouden hebben ontvangen om de „globalistische agenda” van het World Economic Forum (WEF) uit te voeren, waarin de hervorming van de landbouw een centrale plaats zou innemen. Picnic laat weten dat die investering niet van de familie Gates afkomstig was, maar van een investeringsfonds dat zelfstandig over aanvragen beslist.

De politie beschouwt de plek van de loods, gelegen pal naast het Almelose ziekenhuis, niet als plaats delict en ook het bedrijf beschikt over „geen enkele aanwijzing” dat de brand zou zijn aangestoken.

Met medewerking van Wilmer Heck