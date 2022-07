Rapport: de bouw van flexwoningen loopt vast

Een reeks problemen ligt de bouw van tijdelijke woningen in de weg, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dinsdag in een rapport. Projecten lopen onder meer vast in politieke discussies, onzekerheid over winst en personeelstekorten in de bouw.

Het kabinet wil tot en met 2030 jaarlijks 15.000 flexwoningen neerzetten. Dat aantal wordt niet gehaald, hoewel onduidelijk is hoeveel tijdelijke woningen er precies bij komen. Groot: „Er is geen algemene registratie voor flexwoningen – een bouwproject is een bouwproject.”

Het PBL keek bij verschillende projecten wat er misging. Discussie over de bouw van flexwoningen is de belangrijkste belemmering, zegt onderzoeker Jolien Groot. „Het gaat om fundamentele discussies: willen we op een bepaalde locatie wel flexwonen? Vaak wordt teruggekeken naar ervaringen uit het verleden, die niet altijd goed zijn.” Groot pleit daarom voor een zorgvuldige aanpak bij de bouw van flexwoningen, zodat nieuwe projecten ook op goede voorbeelden kunnen terugblikken.

Goede voorbeelden

Flexwoningen worden vaak bij voorbaat gebouwd voor specifieke groepen zoals statushouders of gescheiden mensen, staat in het PBL-rapport. „Dat zorgt in de buurt en in de gemeenteraad voor veel angst”, aldus Groot. „Daarnaast hoor je: moeten we niet gewoon inzetten op permanente woningen?”

„Het is niet raadzaam om in te zetten op flexwoningen om de flexwoningen”, zegt Groot daarover. „Maar tijdelijke woningen kunnen er wel degelijk voor zorgen dat locaties worden ingezet waar anders niet wordt gebouwd.”

Hoge kosten

Personeelstekorten zijn niet alleen een probleem bij de bouw van tijdelijke woningen, blijkt deze dinsdag ook uit een rapport van ABN Amro. Begin 2022 waren er in de hele bouwsector 26,400 vacatures, waarvan een groot deel moeilijk te vullen is. „Het tekort aan arbeidskrachten vormt voor veel bedrijven een belemmering in de productie, waardoor bedrijven de vraag niet bij kunnen benen.”

De bouwsector lijdt daarnaast onder hoge bouwkosten, staat in het rapport. Die stegen in het eerste kwartaal van 2022 met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder, reden voor veel opdrachtgevers om projecten uit te stellen. Prijzen voor energie en staal zijn door de oorlog in Oekraïne gestegen, terwijl grondstoffen als hout en kunststof al sinds de uitbraak van de coronapandemie duurder werden.

