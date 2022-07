Overname school-app Magister goedgekeurd, ‘blijft genoeg concurrentie over’

De app is niet zo populair als Instagram, Snapchat of TikTok, maar toch gebruiken zeven tot acht van de tien leerlingen in het voortgezet onderwijs hem. Magister, de 21ste-eeuwse variant van de papieren schoolagenda. Het platform van de Edese uitgever Iddink zegt welk huiswerk je moet maken, vertelt jou (en je ouders) welk cijfer je had voor je laatste proefwerk en verwijst je voor steeds meer vakken naar de digitale leermiddelen.

En nu komt Magister definitief in handen van Sanoma Learning, met Malmberg een van de drie grote educatieve uitgevers in Nederland. Platform en uitgever onder één dak. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), het hoogste rechtscollege voor zakelijke geschillen, heeft de overname goedgekeurd van Iddink, educatieve uitgever, schoolboekendistributeur en Magister-maker.

Dinsdag deed het CBb uitspraak, onder meer in een beroepsprocedure die was aangespannen door Noordhoff Uitgevers. De concurrent, bekend van de Bosatlas en de wiskundemethode Getal & Ruimte, vreesde dat Sanoma de Magister-app zou gebruiken om de eigen producten te bevoordelen. Wie de digitale schoolagenda bezit, beheert de toegang tot de digitale leermiddelen die een school gebruikt.

Fins mediaconcern

Sanoma Learning is het enige overgebleven bedrijfsonderdeel in Nederland van het Finse mediaconcern Sanoma. De Finnen verkochten in 2019 Donald Duck, Margriet, NU.nl en meer publieksmedia aan DPG Media (voorheen de Persgroep). Zij concentreren zich nu op educatieve uitgaven – en nieuwsmedia in Finland.

Sanoma Learning is actief in Nederland, België, Polen, Finland en Zweden en haalt met een kleine 1.500 medewerkers een omzet van meer dan 617 miljoen euro (2021). De Nederlandse dochter Malmberg kennen basisschoolleerlingen van de taalmethode Staal en de begrijpend lezen-lessen Leeslink; voor het vwo maakt Malmberg onder meer de aardrijkskundemethode Humboldt. Malmberg, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff hebben alle drie circa een kwart van de educatieve markt in handen.

Sinds augustus 2019 heeft Sanoma zijn zinnen gezet op Iddink (omzet ruim 140 miljoen euro, driehonderd medewerkers). Vanwege de educatieve uitgaven, de distributietak (na Van Dijk de grootste in Nederland) en natuurlijk Magister. Met de Magister-dienst krijgt Sanoma Learning een sterke positie in educatieve uitgaven.

Sanoma zou via Magister inzage krijgen in interne informatie van concurrenten

‘Genoeg concurrentie’

Te sterk, aldus de concurrenten. Daarop eiste de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) in 2021 dat Sanoma het digitale platform „op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden” moet openstellen voor andere uitgevers.

Noordhoff Uitgevers, onderdeel van de Europese educatieve groep Infinitas en eigendom van NPM Capital, ging in beroep bij het CBb. Volgens de Groningse uitgeverij zou Sanoma Magister – ondanks de eisen van de ACM – alsnog kunnen gebruiken om producten te bundelen en scholen te verleiden met extra kortingen. Bovendien zou Sanoma via het platform inzage krijgen in bedrijfsgevoelige informatie van zijn concurrenten.

Het CBb stelt nu dat de ACM gelijk had door de overname van Magister-eigenaar Iddink goed te keuren. Volgens het CBb „blijft er na de overname genoeg concurrentie over”. Met het oordeel van het hoogste rechtscollege komt een einde aan de procedure van Noordhoff.