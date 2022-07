Nu Elon Musk niet meer wil, staat Twitter met lege handen

Wat staat er nog overeind van Twitter nu de orkaan Elon Musk is uitgeraasd?

Musk zou Twitter kopen, gaf het bedrijf er weken van langs via zijn persoonlijke Twitter-account en zag vrijdag ineens toch van de aankoop af. Het socialemediabedrijf blijft ondertussen in verwarring achter. Zonder toekomstplan, in afwachting van een juridische strijd die ongetwijfeld jaren in beslag gaat nemen.

De Tesla-topman en Twitter waren in april een bedrag van 44 miljard dollar (destijds 41 miljard euro) overeengekomen, ruim 54 dollar per aandeel. Dat was voor Twitter achteraf bezien een uitstekende deal. De beurskoers van het bedrijf staat op dit moment ruim 20 dollar lager.

Maar vlak na het sluiten van de overeenkomst sloeg de twijfel bij Musk toe. De Amerikaanse beurs – met name tech-aandelen – maakte een duikvlucht en Musk leek te veel geld te hebben geboden voor Twitter. Het financieren van de deal bleek zelfs voor de rijkste persoon op aarde een lastig verhaal. Musk zei dat Twitter contractbreuk pleegde door geen duidelijkheid te geven over het aantal spamaccounts op het platform. Deze „foutieve en misleidende informatie” was, aldus Musk, reden om zonder consequenties van de deal af te kunnen zien.

Of dat klopt, zullen de rechters van de Ondernemingskamer in Delaware uiteindelijk gaan bepalen. Advocaten van Twitter noemden de poging van Musk om de deal te beëindigen zondag in een brief „ongeldig en onrechtmatig” en stelden dat Musk „bewust, opzettelijk en materieel” zijn overeenkomst om het bedrijf te kopen, heeft geschonden.

Musk reageerde op zijn Musks: met een meme via Twitter. Met een reeks foto’s van hemzelf, hard lachend, met de tekst: „Nu willen ze me in de rechtbank dwingen om Twitter te kopen.”

De rijkste man ter wereld. Een briljante gek. De grootste uitvinder van deze tijd. ‘Dit zijn de zeven gezichten van Elon Musk’

Miljardenclaims

Hoe dit gaat aflopen is lastig te zeggen. Volgens verschillende juridische experts die zich de afgelopen dagen door Amerikaanse media lieten interviewen, heeft Twitter een sterke zaak. In de overeenkomst is een clausule opgenomen, die Twitter de mogelijkheid geeft Musk aan te klagen als de deal alsnog niet doorgaat. Daarbij moet Musk een schadevergoeding van 1 miljard dollar betalen, een bedrag dat Musk – met een vermogen van zo’n 200 miljard dollar – overigens makkelijk kan missen. Aandeelhouders die door de deal zouden worden uitgekocht kunnen het bedrag dat ze mislopen echter ook op Musk verhalen. In dat geval kunnen de schadevergoedingen in de miljarden lopen.

Toen in 2020 luxemerk LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) juweliersketen Tiffany & Company kocht voor 16,5 miljard dollar, probeerde LVMH na de uitbraak van de coronacrisis onder de deal uit te komen. Uiteindelijk kocht LVMH het bedrijf na tussenkomst van de rechter alsnog, met een korting van 425 miljoen dollar. Als de rechter nu opnieuw een dergelijke redenering volgt, is de kans aanwezig dat Musk Twitter alsnog voor minder geld kan kopen dan de 44 miljard dollar die hij er in eerste instantie voor zou betalen.

De reputatie van Twitter, toch al niet zo best, is door de zaak nog verder geschaad

Voor Twitter is het hoe dan ook slecht nieuws. De reputatie van Twitter, toch al niet zo best, is door de zaak nog verder geschaad. Sinds Musk de deal aankondigde, heeft hij een stroom van negatieve berichten over het bedrijf de wereld in gestuurd. Overigens voor een deel via Twitter zelf (Musk is met ruim 100 miljoen volgers de invloedrijkste Twitteraar ter wereld).

In brieven aan beursautoriteit SEC en in presentaties aan investeerders bekritiseerde Musk Twitters „dalende zakelijke en financiële vooruitzichten” en hield hij het management verantwoordelijk voor een – volgens Musk – nauwelijks innovatief en inferieur product. Het bedrijf maakte daarnaast een cruciale fout door toenmalig president Donald Trump van het platform te verwijderen, wegens het aanhoudend verspreiden van desinformatie, aldus Musk.

Dit alles heeft geleid tot een verslagen sfeer op de werkvloer van Twitter, volgens The New York Times en techsite Wired, die spraken met werknemers van Twitter. Het bedrijf van huidig topman Parag Agrawal zit midden in een bezuinigingsoperatie, neemt geen nieuwe werknemers aan en liet onlangs een aantal topmanagers gedwongen vertrekken.

Twitter kampt met een moeizame online advertentiemarkt en ziet al jaren het aantal gebruikers veel trager stijgen dan andere, concurrerende sociale media. De kostenbesparingen moesten het bedrijf klaarmaken voor een nieuw tijdperk, onder leiding van Elon Musk.

„Musk heeft met ons geklooid, de aandelenkoers genaaid en een hoop ontslagen veroorzaakt”, aldus een Twitter-werknemer tegen Wired. „Maar de moraal is nu zo verdomde laag, dat hier toch niemand meer wil zijn.”