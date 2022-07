‘De staat verdrukt, de wet is logen”, zongen de socialisten vroeger, en donderdag zag ik een liberale oud-minister instemmend knikken toen een CDA’er een vergelijkbare boodschap uitdroeg. Voor de rechter, zei Chris van Dam in een lezing, sta je als burger tegen de overheid al met 1-0 achter.

Van Dam was inhoudelijk een van de sterkste justitiewoordvoerders van de Tweede Kamer en kreeg bekendheid als voorzitter van de commissie die de Toeslagenaffaire onderzocht. In een gezonde politieke cultuur had hem dat verzekerd van een respectabele loopbaan als Kamerlid. In de Haagse werkelijkheid zette het CDA hem op een onverkiesbare plek.

Voor een klein maar typisch Haags publiek van lobbyisten, bestuurders en mensen met het aura van een oud-senator/ondersecretariaat op een ambassade deed hij een belangrijke suggestie. Hervorm het bestuursrecht, het recht waarmee de staatsmacht tegenover burgers wordt beperkt.

Ook dat nog, dacht ik. De halve overheid gaat de komende jaren al op de schop. Over de Omgevingswet is al veel geschreven. Over de herziening van het wetboek van strafvordering gaat het zelden, maar die operatie is minstens zo ingrijpend. De hele praktijk waarmee verdachten worden opgespoord en gestraft verandert. Een project van decennia. En dan moet ook het bestuursrecht naar de tekentafel?

Toch heeft Van Dam een punt. Te vaak beschermt bestuursrecht burgers niet tegen de staat maar de staat tegen burgers. Dan staat de burger machteloos tegenover een staat die zich dankzij uiterste complexe wetgeving overal onderuit kan pleiten (en levens kan verwoesten).

„De overheid wordt gezien als de goede, het algemeen belang dienende partij”, zei Van Dam. „En in veel gevallen is de reflectie daarvan dat de burger de partij is die gewantrouwd wordt.” Wie ooit voor de rechter tegenover de staat stond – als Toeslagenouder of met kleiner leed - herkent dat. Een Kamerlid dat in herziening van dat recht zou duiken „doet echt iets goed voor het land”, betoogde Van Dam. „Niet sexy, wel goed.”

Bestuursrechters reflecteerden inmiddels volop op hun eigen rol. De wetgever niet. De giftige Haagse cocktail van versplintering en mediacratie prikkelt Kamerleden niet tot het Goede. Zeker: er zíjn goede Kamerleden, maar die worden door hun partijen en door media zelden beloond. Fracties zijn te klein voor specialisten. Voor elke partij dreigt marginalisering of lonkt snel succes. Dus zoeken ze vluchtige relevantie - die volgt uit aandacht en aandacht volgt uit de snelle mening. Op zondag geeft de peiling een zetel extra aan, maar is het bestel verder verzwakt. Niet sexy, niet goed voor het land. En vooral slecht voor de burger die de overheid op z’n pad vindt.

Mark Lievisse Adriaanse (m.lievisseadriaanse@nrc.nl) schrijft deze zomer enkele columns.