Veroordeling oud-staatssecretaris Linschoten voor belastingfraude blijft staan

De veroordeling van voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Robin Linschoten (VVD) tot een werkstraf wegens belastingfraude is definitief. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag besloten, in lijn met wat de advocaat-generaal in mei adviseerde. Linschoten vocht eerder met succes de gevangenisstraf van vijf maanden aan die hem in 2017 werd opgelegd, maar moet nu dus wel onbetaald aan het werk. Omdat het strafproces zo lang duurde, bedraagt de werkstraf niet 100 maar 95 uur.

De inmiddels 65-jarige Linschoten werd verdacht van het opzettelijk indienen van meerdere onjuiste aangiften van omzetbelasting in de periode 2010-2012. Hij droeg hierdoor ruim 100.000 euro te weinig af aan de fiscus. In 2017 veroordeelde de rechtbank hem daarom tot vijf maanden celstraf. Het lukte Linschoten daarna om in hoger beroep strafverlaging te krijgen, omdat hij het hof ervan overtuigde niet moedwillig te hebben gefraudeerd.

Volgens de verdediging van Linschoten ligt de schuld van de onjuiste btw-aangiftes bij zijn boekhouder. „Mijn enige fout is dat ik mijn boekhouder onvoldoende heb gecontroleerd. Alsof ik opzettelijk btw ga achterhouden”, zei hij vijf jaar geleden tegen het Financieele Dagblad. De oud-politicus diende stukken destijds niet of te laat in bij zijn boekhoudkantoor, dat daardoor zijn omzet schatte. „Ongelooflijk slordig en laks”, classificeerde hij zijn eigen gedrag.

In 1982 werd Linschoten op 25-jarige leeftijd verkozen als Kamerlid voor de VVD, wat hem de jongste parlementariër maakte. In 1994 werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste kabinet-Kok. Twee jaar later trad Linschoten af omdat hij de Tweede Kamer niet volledig had geïnformeerd over problemen bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen.