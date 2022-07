Na Groenen test ook Oranje-spits Miedema positief op corona

Het Nederlands vrouwenelftal heeft dinsdagavond een grote tegenslag te verwerken gekregen. Aanvoerder Vivianne Miedema heeft positief getest op corona, zo meldt de KNVB. Middenvelder Jackie Groenen testte zondag al positief. Beide speelsters zitten in isolatie en missen sowieso de wedstrijd tegen Portugal, komende woensdag. Zodra zij klachtenvrij zijn en negatief testen kunnen ze weer aansluiten bij de selectie, aldus de KNVB.

Nadat Groenen positief testte, had juist Miedema kritiek geuit op haar teamgenoten, die familie en vrienden na de openingswedstrijd op innige wijze hadden begroet: „Als team hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is niet slim om Jan en alleman te gaan knuffelen,” zei Miedema, die met 94 doelpunten topscorer aller tijden is van het Nederlands elftal. Na de positieve coronatest van Groenen, afgelopen zaterdag, had het Nederlands elftal de coronaprotocollen aangescherpt. Zo houden ze meer afstand en spreken ze digitaal met de pers. Mondkapjes dragen de dames vooralsnog niet.

De selectie dunt niet alleen uit door corona. De Oranjedames zagen ook al keeper Sari van Veenendaal afhaken met een schouderblessure. Zij komt dit EK niet meer in actie. Het Nederlands elftal begon het EK Voetbal in Engeland zaterdag met een gelijkspel tegen Zweden. Woensdagavond speelt het in Leigh tegen Portugal. Zondag staat de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland op het programma.

