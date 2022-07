Miedema: ‘Blessure bij Van Veenendaal was al een aderlating’

Kort fronst ze vanachter haar beeldscherm de wenkbrauwen, dan volgt een diepe zucht. „Natuurlijk baal je even. Je gaat hier vol positieve energie en goede hoop naar toe, en dan verlies je eigenlijk drie ploeggenoten in één wedstrijd.”

Vivianne Miedema kon toen nog niet weten dat ze na twee blessures en een coronageval zelf óók na een positieve test langs de kant zou komen te staan. Ze was nota bene nog maar net aangewezen als de nieuwe aanvoerder van het gekwetste Oranje. Op z’n zachts gezegd een zeer ongelukkig begin van het EK. De positieve tests van Jackie Groenen en Miedema zetten de staf en speelsters wel verder op scherp. „Ook al is het veel losser nu, we hebben als team een bepaalde verantwoordelijkheid”, zegt Miedema eerder vanuit het Worseley Park Hotel in Manchester. „Dat houdt ook in dat het niet heel slim is om met Jan en alleman te gaan knuffelen na de wedstrijd. We hebben het er intern over gehad. Dat mag gewoon niet weer gebeuren.”

Sari van Veenendaal

Het vertrek van aanvoerder Sari van Veenendaal, die een schouderblessure opliep, noemt ze een aderlating, zowel op het veld als daarbuiten. Van Veenendaal komt dit EK niet meer terug. Miedema is er op woensdagavond tegen Portugal ook niet bij, maar mogelijk later in het toernooi weer wel. „Zij is de afgelopen vijf jaar de nummer één geweest, ze weet hoe ze een team kan samenbrengen en kan motiveren op de juiste momenten. Dat gaan we nu missen”, zegt Miedema over Van Veenendaal. Tegelijkertijd, zegt ze, zijn er meerdere speelsters die het leiderschap op zich kunnen nemen.

Miedema, topscorer van Oranje met 94 doelpunten in 112 interlands, liet de laatste jaren binnen en buiten de lijnen al van zich horen. Ze houdt ervan om met trainers te sparren. Met de vorige bondscoach, Sarina Wiegman, kon dat tot verhitte discussies leiden. Met Mark Parsons lijkt het er wat gemoedelijker aan toe te gaan. Zo kwam het idee van hen beiden om halverwege de wedstrijd tegen Zweden Jill Roord en Daniëlle van de Donk van positie te laten wisselen, zodat Roord op de nummer tien-positie kwam en Van de Donk doorschoof naar rechtsbuiten. „Vlak voor de wedstrijd zagen we aan hun opstelling dat ze anders gingen spelen dan we hadden verwacht. Uiteindelijk kwamen Mark en ik tot dezelfde conclusie en stond de rest van de meiden er ook direct achter.”

Hoewel ze pas 25 jaar oud is – vrijdag wordt ze 26 – is Miedema bezig aan haar vijfde grote toernooi. Een groot verschil met negen jaar geleden, toen ze als broekie van zeventien aansloot bij speelsters die tien jaar ouder waren dan zij en tussen de trainingen door nog haar huiswerk moest maken. Dat het EK in Engeland wordt gehouden maakt het extra bijzonder. „Dat voelt op dit moment als mijn eerste thuis”, zei ze in aanloop naar het toernooi. Bij Arsenal groeide de spits uit Hoogeveen uit tot een internationale superster. Het nieuwe contract dat ze dit jaar tekende bij de Londense club maakt haar, naar eigen zeggen, de best betaalde speelster van de Engelse competitie.

Mentale ontwikkeling

En dan is er nog haar functie als rolmodel, iets wat ze erg serieus neemt. „Als voetbalsters hebben we een voorbeeldfunctie, als speelster én als persoon.” Haar rol als ambassadeur van War Child sluit daar naadloos bij aan. Dat ze na een lang en zwaar seizoen, waarin ze ook nog een studie afrondde, tijdens haar vakantie een dag vrijmaakte om met kinderen in een asielzoekerscentrum te voetballen, zegt volgens haar zaakwaarnemer Leoni Blokhuis „alles over wie Viv is. Pel je het velletje eraf, dan zie je een super lieve, slimme en rustige meid. Op het veld zie je iemand die wil winnen en scoren.”

In het verleden leidde dat er nog wel eens toe dat Miedema nukkig over het veld sjokte wanneer de dingen niet zo liepen als dat ze zou willen, wat het voor de mensen om haar heen niet altijd gemakkelijk maakte om met haar te werken. „Als Vivianne de bereidheid zou hebben om zich wat meer open te stellen naar de wereld om haar heen, dan denk ik dat ze nog veel beter zal gaan voetballen”, zegt voormalig assistent-bondscoach Foppe de Haan in het boek Samen Sterk. Miedema maakt er geen geheim van dat ze onder begeleiding van een psycholoog heeft gewerkt aan haar mentale ontwikkeling. In het blad Helden vertelt ze over het traject dat ze onlangs afrondde. „Mijn ploeggenoten weten niet wat ze meemaken. Ze leren me beter kennen omdat ik open ben. Ik word begrepen.”

Of daarmee de voorspelling van De Haan is uitgekomen? „Ik denk het wel”, zegt ze. „Hoewel het ook te maken had met ouder worden en ervaring opdoen. Maar ik heb ook geleerd dat op het moment dat ik me openstel en ik mijn frustraties deel, ik die niet meeneem het veld op. Maar geloof me, wanneer ik nu de bal niet krijg, zal ik nog steeds zeuren, hoor.”

Op woensdagavond, in de tweede groepswedstrijd tegen Portugal, zal Miedema er niet bij zijn. „Ze hoopt dat haar ploeggenoten alle tegenslagen als extra motivatie kunnen gebruiken. Op de vraag of ze, net als Sari van Veenendaal, als aanvoerder de groep voorafgaand aan een wedstrijd zal toespreken in een cirkel, antwoordt ze op z’n Miedema’s: „Ligt eraan of ik zin heb die dag of niet.”