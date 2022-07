Met een babylijkje op reis door het dodenrijk

Toen filmmaker Laura Samani (1989) op een dag hoorde dat er honderd jaar geleden in haar geboortestreek Friuli Venezia Giulia rond Triëst gefluisterd werd dat er ergens in de bergen een heilige man was die doodgeboren kinderen leven inblies zodat ze alsnog gedoopt konden worden, had ze het onderwerp voor haar eerste speelfilm te pakken. Piccolo corpo ging vorig jaar in première in de Semaine de la Critique in Cannes en won sindsdien de ene na de andere filmprijs. Meer nog dan een rauw en duister sprookje over een mythisch verleden, stipt het thema’s aan die anno nu onverminderd urgent zijn: zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, patriarchale tradities waarin vrouwen niet over hun eigen leven mogen beschikken.

Binnen het katholicisme van die tijd geloofde men dat ongedoopte baby’s voor altijd moesten dolen in het vagevuur, een schimmenrijk tussen leven en dood, hemel en hel. Maar degenen die de tocht naar de heilige man in de bergen ondernamen waren mannen, waarmee zij uiteindelijk bepaalden welke doodgeboren kinderen alsnog een plekje in het hiernamaals kregen. Samani draait dat om. Zij stuurt een jonge vissersvrouw op pad.

De reis die Agata onderneemt om de ziel van haar baby te redden, voert haar vanaf de kust door winterse landschappen die de indruk wekken dat niet haar kindje, maar zijzelf het dodenrijk is ingegaan. Samani heeft een ijzersterke beeldtaal, vol alledaagse mirakels, die doet denken aan de films van Alice Rohrwacher en het werk van de Amerikaanse regisseur Kelly Reichardt.

De tocht voert van een uitgebleekt eiland via schrale bossen naar kale bergen en is als zodanig een mythische exploratie van thema’s als duister en licht, geloof en hoop, religie en iets heel anders: mannelijkheid en vrouwelijkheid. En van alles daartussen, want de belangrijkste handlanger die Agata onderweg oppikt is de genderfluïde Lynx, een figuur die zowel vriendschappelijk als verraderlijk is en net als de lynx in de symbolenleer een gids naar gene zijde is.

Piccolo corpo is sowieso rijk aan (nieuwe, en zelfbedachte) symbolen en rituelen. Bij de presentatie van de film in Nederland een paar weken geleden vertelde Samani het scenario geschreven te hebben met in haar hand Jungs Rode Boek met zijn dromen en reizen door zijn onderbewuste. Je geeft je eraan over omdat idee en beeld niet al te nadrukkelijk om aandacht vragen, maar een sfeer scheppen waarin je zelf deel van deze even troostrijke als verontrustende droom wordt.

Arthouse Piccolo corpo Regie: Laura Samani. Met: Celeste Cescutti, Ondina Quadri, Giacomina Dereani, Marisa Rupil. Lengte: 89 min. ●●●●●