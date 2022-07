Atletieklegende Mo Farah onthult: slachtoffer geweest van mensenhandel, en echte naam niet Mo Farah

Een orkaan van geluid resoneert op 12 augustus 2012 door het Olympisch Stadion in Londen. Duizenden Britten juichen hun held Mohamed Farah toe nadat hij goud heeft gewonnen op de 5.000 meter. Op dezelfde Spelen was de Brit ook de snelste op de 10.000 meter. Na de uitmuntende prestaties wijst hij naar zijn naamplaatje op het shirt. Even later schalt de naam ‘Mo’ Farah door het stadion — terwijl de winnaar, zo weten we sinds vandaag, in werkelijkheid een andere naam draagt.

Atletieklegende Mo Farah heet eigenlijk Hussein Abdi Kahin. Hij is als kind niet samen met zijn ouders gevlucht uit Somalië, zoals hij eerder aan de buitenwereld vertelde. Hij werd op acht- of negenjarige leeftijd door zijn moeder gestuurd van Somalië – waar het toen onveilig was – naar familie in buurland Djibouti. Daar nam een onbekende vrouw hem mee in het vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk, zogenaamd om daar bij familie te gaan wonen.

Dat verhaal doet Hussein Abdi Kahin uit de doeken in een documentaire, die de BBC woensdag uitzendt. De vrouw die hem meenam in het vliegtuig, gaf hem vervalste reisdocumenten met de naam ‘Mohamed Farah’. Bij haar thuis verscheurde ze de contactgegevens van zijn familie. Ze beklemtoonde dat hij daarover moest zwijgen als hij ze „ooit nog wilde zien”.

„Ik sloot mezelf huilend op in de badkamer”, vertelt hij in de documentaire. Het Britse gezin waar hij terecht was gekomen, stond in zijn jonge jaren niet toe dat hij naar school ging. In plaats daarvan dwongen ze hem te werken als huishoudelijke hulp. Pas op zijn twaalfde ging hij naar het Feltham Community College, waar de schoolleiding was verteld dat de nieuwe leerling een een Somalische vluchteling was.

Gymdocent biedt hulp

Op school had hij het niet makkelijk, maar tijdens de gymlessen leefde hij op. „De enige taal die hij leek te begrijpen, was de taal van de sport”, zegt zijn oude gym-docent Allan Watkinson in de documentaire. Watkinson kreeg als een van de eersten de ware identiteit van zijn pupil te horen. Farah vertrouwde hem op dat moment toe dat hij het slachtoffer was van mensenhandel. Via zijn leraar kwam hij in een nieuw Somalisch gezin terecht. Het verbeterde zijn situatie. „Toen kwam Mo naar buiten - de echte Mo.”

In de jaren die volgden, ontwikkelde hij zich tot een beloftevol atletiektalent. Op zijn veertiende kreeg hij een uitnodiging voor een wedstrijd in Letland, maar hij ondervond problemen met de reisdocumenten. Zijn voormalige gymdocent hielp hem met het Britse staatsburgerschap, dat hij in 2000 toegewezen kreeg onder de naam Mohamed Farah. Nu blijkt dat die toekenning is gestoeld op fraude, kan het Britse kabinet het staatsburgerschap volgens de BBC terugdraaien. Al is dat niet waarschijnlijk, stellen deskundigen.

Ondanks het mogelijke risico doet de nu 39-jarige Farah zijn verhaal. Hij wil de problemen rond slavernij en mensenhandel aan de kaak stellen en onderstreept dat veel slachtoffers niet over zijn talent beschikken. Farah won niet alleen olympisch goud in 2012, maar prolongeerde zijn beide titels in 2016. Hij is ervan overtuigd dat zijn levenspad anders was gelopen zonder zijn sportprestaties. „Wat me echt heeft gered, wat me anders maakte, was dat ik kon rennen.”