Mali arresteert 49 Ivoriaanse soldaten. Ziet ze als ‘huurlingen’

Een week nadat regionale sancties tegen het door staatsgrepen geplaagde Mali werden opgeheven, dreigt een volgende diplomatieke crisis. 49 soldaten uit Ivoorkust die zondag in hoofdstad Bamako landden ter ondersteuning van de VN-vredesmissie in het land, zijn opgepakt. De Malinese junta beschuldigt de soldaten ervan ‘huurlingen’ te zijn die met hun komst de „dynamiek van de herstichting van Mali” willen doorbreken.

Gekleed in zijn legeruniform zei kolonel Abdoulaye Maïga, woordvoerder van de Malinese regering, maandag op tv dat de soldaten naar Mali waren gekomen zonder de autoriteiten van hun komst op de hoogte te brengen. „Ze bevonden zich illegaal op het nationale grondgebied […] zonder missiebevel of toestemming.”

Die lezing wordt door de Ivoriaanse autoriteiten stelling ontkend. Een woordvoerder van de VN-vredesmissie verduidelijkte een dag eerder al op Twitter dat de soldaten al enkele jaren logistiek ondersteuning bieden aan een van de contigenten van de missie. Zij zijn gedetacheerd aan het private bedrijf Sahel Aviation Service, dat door de Duitsers binnen MINUSMA wordt ingezet. Onder meer ook op de luchthaven van Bamako.

In een communiqué schrijven de Ivorianen dinsdag dat sinds 2019 zeven contingenten van hun soldaten op de luchthaven gestationeerd waren „zonder enige problemen”. Ze roepen de Malinese autoriteiten dan ook op de „onterecht gearresteerde soldaten” per direct vrij te laten.

De arrestatie van de 49 soldaten zet de verhouding op scherp met Ivoorkust. Dat land speelde een leidende rol bij de sancties die West-Afrikaanse leiders de afgelopen maanden als duimschroef gebruikten om verkiezingen in Mali af te dwingen. Die maatregelen trokken een zware wissel op Mali’s economie. Ze zijn vorige week opgeheven nadat een routekaart voor verkiezingen werd overeengekomen.

Het incident is óók een signaal naar de VN-missie, wiens mandaat vorige week door de Veiligheidsraad in New York met een jaar werd verlengd. Maar de junta beschouwt de blauwhelmen steeds meer als een bedreiging en legt allerlei beperkingen op.

Mali ziet zich daarin gesteund door Rusland, dat de afgelopen maanden stevig voet aan de grond kreeg in het door conflict verscheurde land. Terwijl oud-kolonisator Frankrijk zich uit Mali terugtrekt, nemen Russen zijn plaats in. Volgens het Westen gaat het daarbij om huurlingen van de omstreden Wagner Group, een privaat militair bedrijf wiens eigenaar nauw is met het Kremlin. De Malinese regering ontkent dat.

Dat zij op hun beurt de Ivoriaanse soldaten nu ervan betichten ‘huurlingen’ te zijn, lijkt allereerst een tegenreactie. Tegelijk voedt het de paranoia, binnen de Malinese regering en onder een deel van de bevolking, dat vanuit het buitenland plannen worden beraamd om hen omver te werpen.