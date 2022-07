Makers muurschildering Berghuis voor straf naar Holocaustmonument

Twee mannen die in Rotterdam een antisemitische muurschildering van Ajax-voetballer Steven Berghuis hebben gemaakt, moeten een bezoek brengen aan het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Dat heeft de politierechter dinsdag bepaald. Naast het verplichte bezoek aan het Holocaustmonument kregen beide mannen een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Het OM had een onvoorwaardelijke taakstraf van 60 uur geëist.

Beide mannen moeten verslag uitbrengen van hun bezoek aan het monument, vergezeld van een vertegenwoordiger van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) of van de Liberaal Joodse gemeente, die aangifte tegen de makers hadden gedaan. Volgens de rechter blijkt uit door de makers uitgewisselde berichten „een volslagen gebrek aan enig vermogen tot verplaatsing in wat de Holocaust heeft gedaan en nog steeds doet met de Joodse gemeenschap in het algemeen en overlevenden en hun nabestaanden in het bijzonder”. Volgens een van de makers betrof het „satire” en een „spotprent”. Het komt vaker voor dat antisemitische uitingen worden bestraft met educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan het Anne Frank Huis.

Voetballer Steven Berghuis maakte in de zomer van 2021 een transfer van Feyenoord naar aartsrivaal Ajax. In de Rotterdamse wijk Crooswijk verscheen na zijn overstap de muurschildering, waarop Berghuis in Feyenoordshirt afgebeeld stond met een keppeltje, davidster en grote neus. Daarnaast stond de tekst „Joden lopen altijd weg”. De muurschildering plaatst Joden volgens de rechter in een ongunstig daglicht, verwijst door het concentratiekamp-pak en de Jodenster naar de Holocaust en is daarom strafbaar als groepsbelediging.