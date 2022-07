Leidse koppeling moet nieuwe Europese raket woensdag in tweeën breken

Sinds een paar jaar heeft Nederland een eigen rakettenfabriek, een niet bijzonder opvallend gebouw aan een kronkel van de Oude Rijn bij Leiden. Er worden onderdelen gemaakt voor Vega-C, de Europese ‘kleine’ raket van 35 meter hoog, die deze woensdag zijn debuutvlucht maakt vanuit de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana in Zuid-Amerika.

„We bouwen hier de interstage, het koppelstuk tussen de eerste en de tweede rakettrap”, zegt Frank Meiboom, directeur van Airbus Nederland, voorheen Dutch Space en daarvoor Fokker Space in Leiden. Hij geeft een rondleiding in de rakettenfabriek, die eerder ziekenhuisachtig dan industrieel oogt: wit, schoon, met daglicht van boven en geluiddempende panelen aan de muren. Centraal in de hal staat een glimmend metalen gevaarte dat naar boven taps toeloopt. Een eerder exemplaar van dit koppelstuk is inmiddels gemonteerd in de raket op het lanceerplatform.

De Vega-C in Frans-Guyana. Foto Airbus

Vega-C is de opvolger van de iets kleinere Vega-raket, die in 2012 voor het eerst gelanceerd werd. Vega-raketten maakten twintig vluchten, waarvan er twee mislukten, de laatste in november 2020. De raket raakte van koers doordat aansluitingen van twee kabels verwisseld waren, en moest op afstand opgeblazen worden.

90 procent betrouwbaarheid is niet hoog voor een moderne raket, maar er is goede hoop dat Vega-C – en de nog geplande Vega-E – dit nog fors kunnen optrekken. „De komende twee jaar is hij al volgeboekt”, zegt Meiboom. Dat komt neer op acht vluchten, waarmee satellieten in een baan om de aarde worden gebracht voor commerciële opdrachtgevers maar ook voor ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie die de raketten ontwikkelt.

Gigantische vuurpijl

„Strategische autonomie voor Europa is nu belangrijker dan ooit”, zegt Harm van de Wetering, directeur van de Netherlands Space Office (NSO), de Nederlandse tegenhanger van NASA. Europese satellieten konden van de ene dag op de andere niet meer gelanceerd worden met de Russische Sojoez-raket. Een raket die al op het lanceerplatform stond, werd zonder pardon teruggefloten.

De eerste drie trappen van de Vega-C raket zijn vastebrandstofraketten. „De brandstof is een explosief poeder, in rubber gegoten”, zegt Meiboom. Anders dan bijvoorbeeld SpaceX’ Falcon-9-raketten met vloeibare brandstoffen, kunnen ze niet bijgeregeld of uitgeschakeld worden als ze eenmaal branden. Vega-C is dus eigenlijk een gigantische vuurpijl, waarvan de eerste trap binnen 2 minuten en 26 seconden naar 77 kilometer hoogte schiet.

Daar moet de Nederlandse interstage zijn belangrijkste kunstje doen: op commando in tweeën breken. „Ongeveer halverwege zie je een naad zitten. Daar zit een draad van explosief in het aluminium verwerkt”, wijst Meiboom aan. Als de springstof op commando explodeert, splijt het koppelstuk, en ontbrandt de tweede trap terwijl de lege eerste trap in zee valt. Ruim twee uur later moet de lading, een experimentele Italiaanse satelliet, in een baan om de aarde afgeleverd zijn.

Het koppelstuk op de lanceerbasis in Frans-Guyana. Foto Airbus

Van de ontwikkelingskosten heeft Italië een aandeel van 52 procent voor zijn rekening genomen en Nederland 4,23 procent, met grote aandelen voor Spanje, Frankrijk, Duitsland en België. De bijdragen vertalen zich in evenredige hoeveelheden werk voor de Nederlandse industrie. Het Nederlandse bedrijf APP in Klundert leverde de ontsteker voor twee van de raketmotoren.

Intussen wordt er ook druk gewerkt aan Ariane 6, de opvolger van de succesvolle Ariane-5-raket, de Europese zware lanceerder die eind 2021 de James Webb Telescoop naar de ruimte bracht. In de hal staan al een aantal panelen van de eerste Ariane-6-rakettrap. De eerste lancering staat gepland voor de eerste helft van 2023. Voorlopig nog in potlood.