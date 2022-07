Kunstdetective of makelaar tussen onder- en bovenwereld?

Zelfverklaard ‘kunstdetective’ Arthur Brand houdt van stevige statements. Naar aanleiding van de teruggave van de Normandische reliekschrijn stelt hij dinsdag in De Telegraaf: „Vandaag maak ik twee miljard gelovigen blij.” En: „Het heiligste van het heiligste is gered van de kliko.”

Wie is Arthur Brand? Na onvoltooide studies geschiedenis en Spaans specialiseerde hij zich in het terugbezorgen van gestolen kunst. Zo bracht hij een in 1999 gestolen Picasso terug, en spoorde hij enkele grote bronzen paarden op van beeldhouwer Josef Thorak, gemaakt in opdracht van het naziregime. Over zijn werk maakte Brand het tv-programma ‘De kunstdetective’ voor omroep Max.

Critici van Brand, waaronder advocaten en kunstverzekeraars, noemen hem geen detective, maar een makelaar tussen de onder- en bovenwereld. Ze menen dat Brand criminelen al te zeer beschermt. Bovendien zou hij financieel belang hebben bij het terugbrengen van de kunst. Brand ontkent dit. Behalve tipgeld of een overeengekomen uur- of dagloon van een opdrachtgever verdient hij naar eigen zeggen niets met zijn vondsten.

Wie wil weten hoe Brands speurwerk verloopt, heeft in elk geval niet genoeg aan wat Brand er zelf over zegt: hij beschermt de identiteit van de mensen die naar hem toe komen met gestolen kunst. Dat betekent dat hij soms maar weinig kan vertellen.

Maar dat is niet de enige reden voor ongerijmdheden in Brands verhalen over zijn werk. In zijn tv-programma liet hij zien hoe sms-jes hem in het donker leiden naar een Picasso achter een boom aan de Bosbaan in Amsterdam. De vondst was de apotheose van de uitzending. Brand, opgewonden tegen de camera: „Jeetje, wat een plek zeg!” Enkele maanden voor de uitzending had hij The New York Times verteld dat de Picasso door de dieven netjes aan zijn deur was afgeleverd. Gevraagd naar het verschil wees Brand op de eisen van de regisseur van het tv-programma. Die wilde dat Brand wel iets spannends bewaarde voor de uitzending.

De politieagent die in Nederland verantwoordelijk is voor kunstroof, Richard Bronswijk, heeft begrip voor de ongerijmdheden in Brands verhalen. Die verhalen hoeven niet allemaal te kloppen, zei hij in 2020, „want het gaat erom dat de kunst terugkeert. Als je kijkt wat Brand op dat gebied voor elkaar heeft gekregen, is dat indrukwekkend.”