Kankerverwekkende stof chroom-6 aangetroffen in grond Tata Steel

Onderzoekers hebben de giftige en kankerverwekkende stof chroom-6 aangetroffen in grondwater op het terrein van staalfabriek Tata Steel. Dat heeft de toezichthouder van het gebied, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, vorige week vrijdag bekendgemaakt. De stof zit vijf meter onder de grond van de fabriek bij het Noord-Hollandse IJmuiden, op een plek waar geen drinkwater wordt gewonnen. De omvang en oorzaak zijn nog onduidelijk. Daar moet Tata Steel verder onderzoek naar doen, aldus de toezichthouder.

Van chroom-6 is al langer bekend dat het milieuvervuilend en kankerverwekkend is. Omdat het bij Tata Steel zo diep onder de grond zit, komt de stof niet in aanraking met mensen en is het daarom ook niet schadelijk voor de gezondheid, constateert de GGD Kennemerland. Pas bij blootstelling ontstaat dit risico. Wel stelt de Omgevingsdienst dat verdere studie moet uitsluiten of de stof zich via grondwater verspreidt over het gebied en of dit ecologische gevolgen heeft.

Chroom-6 is jarenlang gebruikt bij de productie van onder meer auto’s, treinen, vliegtuigen en bouwmaterialen. De stof kan de materialen beschermen tegen slijtage en verroesting doordat het corrosiewerend werkt. Ook Nederlands defensiepersoneel werkte met chroom-6 en is daar tientallen jaren aan blootgesteld, bleek vorig jaar.

Gezondheidsklachten

Tata Steel ligt al langer onder vuur vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen in de omgeving. Uit onderzoek bleek eerder al dat in de buurt van de fabriek veel vaker longkanker voorkomt dan in de rest van het land. Ook zijn in de regio meer acute gezondheidsklachten gemeld bij de huisarts dan in de buurt van andere industriegebieden, onder meer vanwege de beroerde luchtkwaliteit.

Een groep omwonenden stelde vorig jaar zomer 1 miljoen euro beschikbaar voor een onafhankelijk onderzoek naar de lucht- en waterkwaliteit in de omgeving van de staalfabriek. Drones en onderwaterrobots moeten uitwijzen welke stoffen de fabriek in de buurt loost. Daarnaast deden zo’n duizend omwonenden samen met milieuorganisaties aangifte tegen rechtspersonen en (oud)-leidinggevenden van de fabriek. Via een strafzaak hopen ze het bedrijf ertoe te dwingen meer zorg te dragen voor een schone omgeving.