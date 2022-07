Jane Goodall is nu een barbiepop, als inspiratie om 'groter te dromen’

De nieuwste barbie-pop van speelgoedmaker Mattel is, op hoofd en haar na, gemaakt van gerecycled plastic. Dat moet ook wel, want de Britse primatoloog Jane Goodall stond model. Haar inzet voor het behoud van natuur en in het bijzonder voor de chimpansee en andere primaten lieten Mattel geen andere keuze.

Goodall is nu 88 jaar, maar de pop stelt de jonge onderzoeker voor, die in de jaren 60 naar het Gombe natuurpark in Tanzania reisde om chimpansees te bestuderen. Ze draagt haar bekende outfit van een kaki shirt en korte broek. Om haar nek heeft ze een verrekijker en in haar hand een notitieblok. Naast haar staat David Greybeard, de eerste chimp die zijn angst overwon en in haar buurt durfde te komen.

De Barbie maakt deel uit van de serie ‘Inspiring Women’, volgens Mattel bedoeld om meisjes kennis te laten maken met „moedige vrouwen die risico’s namen, regels veranderden en de weg vrijmaakten voor generaties meisjes om groter te dromen”. In 2018 verschenen de eerste: Amelia Earhart, de eerste vrouw die solo over de Atlantische Oceaan vloog; kunstenaar Frida Khalo; en natuur- en wiskundige Katherine Johnson.