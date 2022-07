In ‘B&B Vol liefde’ moet de uitverkorene meteen soepel invoegen in bed en bedrijf

‘Doe het niet, Hayriye!”, wil je naar het beeldscherm roepen. „Vlucht nu het nog kan!” Maar Hayriye kan je niet horen, want ze zit in een tv-programma. In het tweede seizoen van B&B Vol Liefde (RTL4) probeert de vrouw iets moois te beginnen met ‘Hunkerende Hans’ in Toscane, maar hij blijkt een dominante baas die zijn ongeduld om haar seksueel en anderszins te onderwerpen slecht kan verbergen. Bij de eerste gezamenlijke maaltijd krijgt ze al op haar kop omdat ze de spaghetti snijdt.

B&B Vol Liefde is het antwoord van RTL op Boer Zoekt Vrouw. Eigenlijk zijn de belangrijkste ingrediënten van dit RTL-programma gewoon gekopieerd uit de hit van de publieke omroep. Wat kijkcijfers betreft is het voorlopig nog geen concurrent: BZV heeft zeker drie keer zoveel kijkers. Nu boeren vooral in het nieuws komen met hun terreur tegen politici en supermarkten, gaat de glans van Boer Zoekt Vrouw er wel vanaf. Sinds presentatrice Yvon Jaspers werd ontmaskerd als landbouwlobbyist was de door haar verkochte boerenromantiek toch al ongeloofwaardig geworden.

Adembenemende landschappen

B&B is een verfrissend nieuw alternatief. Voordeel is dat je steeds naar adembenemende landschappen zit te kijken, in plaats van naar de saaie vlakke akkers in BZV. Het RTL-programma richt zich niet op boeren, maar op Nederlandse eigenaren van kleine pensions in het buitenland. Daarmee haakt het ook in bij populaire B&B-programma’s als Bed and Breakfast, Chateau Meiland (maandags, herhalingen), en de brave NPO-versie daarvan, Kasteelvrouwe Emmy (dinsdags). Precies hetzelfde als bij BZV is dat een paar vrijgezellen mogelijke huwelijkskandidaten te logeren krijgen waaruit ze moeten kiezen. Zo krijgt het programma een wedstrijdelement met de liefde als hoofdprijs. De B&B-eigenaren zijn doorgaans al gesetteld in het buitenland. Maar ze missen nog een partner aan hun zijde, die meteen kan worden ingezet in het bedrijf. Net als in BZV zorgt dat voor extra spanning: een beetje vrijblijvend daten is er niet bij, de uitverkorene moet meteen de soepel invoegende compagnon in bed én bedrijf worden.

De relaties beginnen met een grote ongelijkheid: de eigenaar kiest uit meerdere kandidaten waardoor hij boven hen is geplaatst. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze emigreren en volledig in het leven van de vrijgezellen opgaan. En er zijn overal camera’s bij. Genoeg redenen om de koppelpogingen te laten mislukken. In het eerste seizoen hield slechts één B&B-eigenaar een partner over aan het programma. Bij BZV zijn doorgaans alleen de boeren moeilijk plaatsbare horken. Bij B&B kun je die ook aantreffen onder de kandidaten. Het lijkt erop dat RTL er expres een paar serieuze mismatches tussen stopt.

Irritante trekjes

Het is namelijk veel leuker als de logeerpartij stroef verloopt, de irritante trekjes van de kandidaten snel boven komen, en het ontzettend gênant wordt. Het blijft Cringe Reality. Voor de tenenkrommende momenten kunnen we deze eerste aflevering rekenen op Astrid en Alex in Oostenrijk. Het eerste kopje koffie verloopt al moeizaam. Alex loopt te hard van stapel en Astrid krijgt het Spaans benauwd, wat Alex totaal niet de gaten heeft. Heerlijk ongemakkelijk.

Dat het koppelen mislukt, hoeft geen ramp te zijn. Het tv-programma is hoe dan ook goed voor de pensions die meedoen. De onmogelijke Jacob uit het eerste seizoen, die alle logés tegen zich in het harnas joeg, zegt dat zijn B&B erg goed loopt dankzij het programma. Vanaf 15 juli krijgt hij zijn eigen realityshow op Videoland: De Ware Jacob.