Hof: Nederlandse staat en stichting handelden onrechtmatig bij adoptie Dilani Butink uit Sri Lanka

De Nederlandse staat en een adoptiebemiddelaar hebben onrechtmatig gehandeld bij de adoptie van de in Sri Lanka geboren Dilani Butink in 1992. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag besloten, meldt persbureau ANP. Butink sleepte de overheid en stichting Kind en Toekomst voor de rechter omdat ze vindt dat die verplicht waren meer te doen om frauduleuze adopties te voorkomen. Het was voor het eerst dat een geadopteerde Nederlander deze stap naar de rechter maakte. Eerst wees de rechtbank haar klacht wegens verjaring van de zaak af, maar nu krijgt Butink in hoger beroep toch gelijk.

Toen Butink ongeveer zeven jaar geleden haar geboorteland opzocht, kwam ze erachter dat het documentnummer op haar geboortepapieren toebehoort aan een ander kind. De adoptieprocedure in 1992 verliep dan ook schimmig: volgens de procedure zou er eerst een jongetje geadopteerd worden, maar toen die al weg bleek te zijn werd Butink via een tussenpersoon als vervangend adoptiekind geregeld. Het is nu voor Butink niet na te gaan wie haar biologische ouders zijn en onder welke omstandigheden ze is afgestaan.

De inmiddels dertigjarige Butink krijgt nu in ieder geval erkenning van de rechtbank. De staat en de stichting hadden meer moeten doen om adoptiemisstanden te voorkomen. Ze stelden teveel vertrouwen in de Sri Lankaanse autoriteiten — ondanks de verontrustende signalen die in 1992 klonken. Ook ontvangt ze een schadevergoeding van nog onbekende omvang. Butink eiste ook dat de overheid een DNA-databank opricht voor adoptiekinderen uit Sri Lanka, om het makkelijker te maken om biologische ouders op te sporen.

Lees ook dit interview: ‘Het ging te vaak fout met adoptie. Dat weten we al jááren uit onderzoek’

‘Babyfarms’

In Sri Lanka waren in de jaren 80 en 90 veel schimmige adoptiepraktijken. Tegenover onderzoeksprogramma Zembla gaf de Sri Lankaanse overheid in 2017 toe dat er in de jaren tachtig ‘babyfarms‘ waren in het land, waar vrouwen kinderen baarden met het doel aan de vraag naar adoptiekinderen te kunnen voldoen. Ook werden kinderen in sommige gevallen weggehaald bij hun ouders, terwijl zij niet waren afgestaan voor adoptie.

In februari vorig jaar kondigde de Nederlandse overheid een adoptiestop af, na een vernietigend rapport van commissie-Joustra. Daarin stond dat in het verleden veel was misgegaan bij adoptie uit het buitenland, onder meer corruptie en kinderhandel. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) wil interlandelijke adoptie in de toekomst weer toestaan, hetzij onder striktere voorwaarden en via een nog op te richten overheidsorganisatie.