Wij wonen naast een deftige buurt. Elk jaar organiseren de buurtbewoners een kunstroute. Villabewoners zetten de deur open en tonen hun zelfgemaakte beelden en schilderijen. Vaak wordt er allerlei vrolijks omheen georganiseerd: een man met een hoed op vertelt in zijn prieel een verhaal; een groepje dames met felgekleurde boa’s zingt smartlappen in een serre.

Thijs vindt het weerzinwekkend. „Hobbyproducten uitventen als kunst. En dan dat kinderachtige gedoe eromheen!”

„Hoedje van papier”, zei ik peinzend.

Bijna veertig jaar geleden beleefde ik een kortstondige romance met mijn voormalig leraar Nederlands, meneer De Graaf. Op een dag lag er een uitnodiging voor een buurtconcertje op tafel.

„Gaan we daar heen?” vroeg ik argeloos.

„In geen honderd jaar!” zei meneer De Graaf. „Dat is een koortje van een oude vriend van mij. Die man is chirurg. Weet je hoe dat koortje heet? Hoedje van papier. Nou, dan weet je het wel: vier guitig kijkende chirurgen op een rijtje die ‘hoedje, hoedje, hoedje’ zingen. En dan eindigt het met: hoe-oedje van pa-piehie-hier.”

„En dat vinden we niet leuk?” vroeg ik schuw. Want ik was pas zeventien en deed mijn best te leren begrijpen wat wel en niet goed en leuk was.

Hij haalde zijn schouders op en gromde: „Zing een volwassen lied.”

Veertig jaar later vraag ik aan Thijs: „En als die kunstroute nou in een krottenwijk zou zijn?”

„Het gaat erom dat mensen knutselwerkjes als kunst presenteren! Maar het is geen kunst, het is gefröbel!” Plotseling gekalmeerd zei hij: „Overigens wordt er wél vaak voortreffelijk gemusiceerd.”

Dat is waar. Rijke mensen kunnen vaak heel goed Bach en Dvorak spelen. Waarom dat met die schilderijen niet lukt, weet ik niet. Dat kun je blijkbaar niet naast je gewone werk doen.

„Goed, we vergeten die schilderijen”, zei ik, „en we beperken ons tot muziek. Waarom willen we best naar een amateuruitvoering van Bach luisteren, maar niet naar malle liedjes? Mensen die één keer per jaar met een gek hoedje op een beetje kinderachtig doen – wat is daar eigenlijk tegen?”

Thijs stak zijn hand in de lucht: „Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten. Dat schreef Paulus tweeduizend jaar geleden al aan de Korinthiërs.”

„Zing een volwassen lied”, citeerde ik. „Meneer De Graaf, veertig jaar geleden.”

Ik heb de herkomst van ‘Hoedje van papier’ eens voor u opgezocht. En wat blijkt? België riep in 1830 de onafhankelijkheid uit. Koning Willem I wrong zich de handen. Om het leger aan te vullen, werd een beroep gedaan op de plattelandsschutters. Ze kregen een inderhaast gefabriekte sjako van karton en ijzerdraad op hun hoofd. Kinderen jouwden na en riepen: „Hoedje van papier!” Leidse studenten maakten daar een spotliedje van.

Mijn theorie valt in duigen. Het is helemaal geen kinderliedje! ‘Hoedje van papier’ is een volwassen lied! Ik neem direct alles terug en zal een nieuwe column voor u schrijven.

Nicolien Mizee is schrijver en vervangt Frits Abrahams tijdens zijn vakantie.