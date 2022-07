Boris Johnson (voluit: Alexander Boris de Pfeffel Johnson – ‘Al’ voor familie) werd op donderdag 7 juli voor de derde keer in zijn professionele bestaan ontslagen. Dit keer legden kabinetscollega’s Rishi Sunak (Financiën) en Sajid Javid (Gezondheidszorg), gevolgd door nog eens 57 collega-bewindslieden, Boris’ nek op het hakblok. In het verleden waren het respectievelijk de hoofdredacteur van The Times en in 2004 de leider van de Conservatieve Partij die Boris Johnson met ontslag stuurden.

Hieke Jippes is journalist. Zij was correspondent voor NRC Handelsblad in Londen (1987-1994).

Bij The Times was Boris als journalist betrapt op het verzinnen van een citaat, een journalistieke doodzonde. Als lid van het schaduwkabinet van Michael Howard loog hij de partijleider voor over het bezwangeren van een journaliste, maar hij viel door de mand toen haar invloedrijke moeder bij Howard verhaal kwam halen omdat haar dochter zich had moeten vervoegen bij een abortuskliniek. De affaire was tot daaraan toe, maar het liegen vond Howard onvergeeflijk.

Achteraf kan worden geconstateerd dat Johnson al heel vroeg in zijn carrière een trend inzette van verzinnen, ontkennen en blijven liegen. „Zijn politieke agenda is nooit iets anders geweest dan alleen maar: hoe maak ik Boris Johnson Prime Minister”, zegt een voormalig Downing Street-strateeg, die begon als supporter van de ‘PM’, tegen The Times. „Voorgaande premiers zijn gestruikeld over verschillen van inzicht inzake beleid; Boris is gestruikeld over leugens, feestjes en alcohol. Dat is niet een naschrift dat enig Prime Minister mee zou willen dragen. [...] No. 10 werd een hofhouding die alleen maar bestond ten dienste van de grillige invallen van de Prime Minister. Er was geen rekenschap, er waren geen doelen, alleen maar dirt and disaster”.

Onvolmaaktheden

Boris Johnson, met al zijn voordelen van een geprivilegieerde opleiding en een bij vlagen briljant opererend verstand, heeft zulke karakteristieke onvolmaaktheden dat hij vrijwel principeloos door het leven gaat. „Meedogenloze ambitie”, „ongebreidelde eigenliefde” en „niet-aflatende liefdesavonturen” worden door zijn biograaf Tom Bower teruggevoerd op een nare en ongelukkige jeugd en vooral op het voorbeeld van vader Stanley Johnson, Boris’ rolmodel en een „utter slimeball”. Van hem heeft Boris de seksuele incontinentie, én de charme, kennelijk rechtstreeks overgenomen. Dat juist die ongelukkig gebleken combinatie de Britten heeft opgezadeld met – ik citeer de politiek redacteur van The Sunday Times – „de premier die er in de tijd dat ik besta het meest toe heeft gedaan”, is een mirakel.

De oorsprong daarvan moet liggen in de manier waarop de EU na de Britse toetreding de Britten niet heeft begrepen en waarop, omgekeerd, Conservatieve regeringsleiders als Margaret Thatcher het beeld van ‘Brussel’ in het Verenigd Koninkrijk hebben gekarikaturiseerd. Omstandigheden die uiteindelijk leidden tot de opkomst van Nigel Farage en zijn populistische UK Independence Party.

De Conservatieve leider David Cameron onderschatte dat toen hij in 2016 een ‘in of uit de EU’-referendum uitschreef dat hij gemakkelijk dacht te zullen winnen. Cameron verloor en moest vertrekken. Maar geharde Brexiteers binnen de Conservatieve Partij exploiteerden dat referendum en maakten het hun nieuwe premier Theresa May onmogelijk tot een deal met Brussel te komen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Boris Johnson, die May als minister van Buitenlandse Zaken – zonder Brexit-bevoegdheden – binnen haar kabinet had gehaald om hem te neutraliseren, ondermijnde May aanhoudend.

Hij nam uiteindelijk ontslag vóórdat zij in 2019 als mislukkeling in de EU-onderhandelingen het veld ruimde en meldde zich vervolgens als kandidaat om haar op te volgen.

Lees ook:I am a naughty Tory! Waarom Britse MP’s over de schreef gaan

Het onderhoudende aan de slangenkuil van een Conservatieve leiderschapsverkiezing is dat de buitenwacht – toen, en ook in de komende weken – zo’n duidelijk zicht krijgt op het venijn waarmee die slangen elkaar bestrijden. Zo wachtte Boris Johnson rond zijn gedwongen vertrek vijf dagen geleden niet af tot ook zijn loyaal geachte kabinetscollega Michael Gove misschien zou vertrekken, nee, hij belde op het laatste moment Gove zelf en ontsloeg hem. Wraak voor de manier waarop Gove in 2016 zich ook kandidaat had gesteld voor het leiderschap en wel omdat Boris Johnson „niet in staat is leiding te geven aan de partij en het land op een manier die ik voor ogen heb”. Johnson trok zich toen terug. In het psychodrama vorige week zou Gove geantwoord hebben: „Ik ben niet degene die dient te vertrekken, Prime Minister. Dat bent u zelf!” En Downing Street liet uitlekken: „Michael is een slang!”

Sterke kanten

Wat zijn dan Johnsons sterke kanten, die maakten dat veertien miljoen kiezers in 2019 op hem stemden en de Conservatieve Partij met een ongekende meerderheid van tachtig zetels in het parlement terugkeerde? Zijn belofte ‘to get Brexit done’ is één uitleg. Inwoners van voormalige industrie- en mijnwerkersgebieden in Noord- en Midden-Engeland geloofden dat de optimistische blonde bulldozer, die als burgemeester van Londen de Olympische Spelen had meegevierd en de rode dubbeldekkerbussen had teruggebracht (kaartjes werden twee keer zo duur), ook hun levensstandaard zou gaan verbeteren, en na jaren verwaarlozing en verpaupering banen en huizen en infrastructuur naar hun gedeelte van het land zou brengen. Tot hetzelfde welvarende niveau als dat van het rijke zuidoosten.

Van de duizenden nieuwe politiemensen en verpleegkundigen, de beloofde infrastructuurverbeteringen of een samenhangend plan voor financiering van de zorg kwam ondertussen niets terecht

De corona-epidemie en de economische crisis kwamen tussenbeide. De energie en het optimisme waarmee Boris Johnson beide leek te trotseren, werkten aanvankelijk in zijn voordeel. Beloften over zonnige vergezichten werden aanvankelijk geloofd. Tot Partygate tot in de verste hoeken van het land meedogenloos aantoonde dat deze premier regels iets vindt voor ‘little people’. Niet voor zichzelf. Waarna in tussentijdse verkiezingen kiezers hem in noord én zuid de rug toekeerden, ziek van het gedraai over feestjes. Maar ook over financiële onbetamelijkheden als het stiekem door soms schimmige donors laten sponsoren van vakanties, van behang, van een boomhut voor het zoontje (à raison van 150.000 pond), omdat het salaris van een Prime Minister (164.000 pond) kennelijk niet toereikend bleek. Labour kroop omhoog in de peilingen, naar een voorsprong, wijzend naar de 15 belastingverhogingen die de Conservatieve Partij heeft doorgevoerd terwijl ‘gewone mensen’ creperen onder de kosten van levensonderhoud. Van de duizenden nieuwe politiemensen en verpleegkundigen, de beloofde infrastructuurverbeteringen of een samenhangend plan voor financiering van de zorg kwam ondertussen niets terecht. Binnen Downing Street was het chaos. Zelfs Boris Johnson in zijn gedaante van Winston Churchill de Tweede, de beschermer van Oekraïne, kon aan de nationale perceptie niets meer veranderen.

Koningsdrama’s

Internationaal? De Franse president Macron noemde Boris Johnson „een clown” en verwoordde wat EU-leiders vonden over het gemak waarmee de Britse premier internationaal geldende regels inzake het Noord-Ierland-protocol eenzijdig denkt te kunnen doorbreken. De Amerikaanse president Joe Biden, altijd met een oog op zijn Iers-Amerikaanse achterban, dácht niet aan een handelsovereenkomst met de Britten, zoals Donald Trump had toegezegd. Brexit, zoals beloofd, is nog steeds niet „done”.

En Boris Johnson? Hij kan zich weer wijden aan het schrijven van de biografie van Shakespeare die hem naar verluidt 900.000 pond zal opleveren. Al die koningsdrama’s, al dat neerstorten van grote hoogten door eigen schuld en zelfoverschatting: de ironie kan hem onmogelijk ontgaan.

Lees dit artikel van vooravond van Johnsons politieke ondergang: Kost partygate premier Johnson de kop? Conservatieven beslissen maandagavond of hij blijft of niet

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven