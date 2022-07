Golf ‘coronascheidingen’ blijft uit: aantal echtscheidingen opnieuw afgenomen

Het stuwmeer aan echtscheidingen dat verschillende experts afgelopen jaren voorspelden als neveneffect van de coronapandemie is tot nu toe uitgebleven. Uit een woensdag verschenen analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt juist dat het aantal echtscheidingen de laatste jaren verder is afgenomen.

In 2021 eindigden van de duizend huwelijken minder dan acht in een echtscheiding. Dit aandeel is sinds 1980 niet meer zo laag geweest. In 2014 strandden 10,4 op de 1.000 huwelijken, maar sindsdien loopt het aandeel echtscheidingen ieder jaar verder terug.

Met name tijdens het eerste jaar van de coronacrisis veranderde veel voor liefdeskoppels, wat zou leiden tot meer scheidingen, zo verwachtten onder meer scheidingsadvocaten. Het is mogelijk dat het stuwmeer nog volloopt, zegt het CBS, bijvoorbeeld omdat mensen momenteel moeilijk aan vervangende woonruimte kunnen komen, maar dat blijkt vooralsnog niet uit de cijfers.

Vergrijzing

Deels komt de daling in echtscheidingen volgens het CBS door de vergrijzing. Hierdoor bestaat de groep echtparen voor een steeds groter deel uit stellen die al decennialang getrouwd zijn. Hoe langer een stel samen is, hoe kleiner de kans op scheiden.

De afname in scheidingen komt ook doordat jongere generaties niet of op latere leeftijd trouwen. In 2000 werden 88.000 huwelijken gesloten, in 2020 trouwden 56.000 paren. De gemiddelde leeftijd van de bruid steeg sinds 2000 van 31 jaar naar bijna 36 jaar in 2020. Hoe ouder getrouwde mensen zijn, hoe groter de kans dat ze bij elkaar blijven. Volgens het CBS trouwen paren tegenwoordig vaker na een ‘samenwoonrelatie’.

Partnerschap

Hedendaagse stellen kiezen ook vaak voor het geregistreerd partnerschap dat juridisch vrijwel hetzelfde behelst als het huwelijk, maar makkelijker is te ontbinden. Van de koppels die in 2021 een verbintenis lieten vastleggen bij de burgerlijke stand, koos bijna een derde voor een geregistreerd partnerschap.

Het feit dat huwelijken de afgelopen jaren minder vaak eindigen in een echtscheiding betekent niet dat partnerrelaties in het algemeen stabieler werden, concludeert het CBS daarnaast. Om niettemin iets over die stabiliteit te kunnen zeggen, heeft het bureau specifiek gekeken naar paren met kinderen, omdat het daarover gegevens heeft.

Het aantal stellen dat pas een kind heeft gekregen en uit elkaar gaat, neemt de laatste jaren juist toe. Van de ouderparen die in 2013 een kind kregen en op dat moment op hetzelfde adres woonden, was ruim 11 procent binnen zes jaar uit elkaar, blijkt uit de CBS-analyse. Van de ouders die in 1998 een kind kregen was dit nog bijna 9 procent.

Ouders die bij de geboorte van hun kind gehuwd waren, scheidden het minst. Van de getrouwde stellen die in 2013 een kind kregen, was minder dan 8 procent zes jaar later uit elkaar. Van de ouders met een geregistreerd partnerschap, stopte ruim 10 procent met hun liefdesrelatie. Bij de ouders die ongehuwd samenwoonden, was het aandeel dat uit elkaar ging het grootst: ruim 16 procent was na zes jaar uit elkaar.