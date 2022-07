Gestolen bloed van Christus terecht

Afgelopen vrijdag werd in Nederland een raadsel opgelost dat de afgelopen weken vooral katholieken in Normandië bezighield. Die avond werd er – na enig e-mailverkeer – aangebeld bij de bekende kunstdetective Arthur Brand, die eerder in het nieuws kwam omdat hij verdwenen nazikunst, een Picasso en een oud Perzisch manuscript terugvond. Toen Brand vrijdag de deur opendeed, lag op zijn stoep een kartonnen doos met een gouden reliekhouder van een centimeter of dertig hoog, met daarin twee metalen flesjes die bloed van Jezus Chistus zouden bevatten. Deze kerkschat was in de nacht van 1 op 2 juni ontvreemd uit een middeleeuwse kerk in het kleine Normandische havenstadje Fécamp. Op video van ParisNormandie.fr laat een verslagen kijkende locoburgemeester Pierre Aubry een paar weken na die inbraak de geforceerde, houten deur van de sacristie zien waar de kostbaarheden van de kerk lagen opgeborgen. Er was nog steeds geen spoor van de daders.

Behalve de reliekhouder met het ‘bloed van Christus’ vond Arthur Brand in de doos op zijn stoep ook nog kleinere kerkschatten uit Fécamp, zo vertelt hij aan het persbureau AFP: koperen plakkaten, heiligenbeeldjes en een versierde beker. Voor hij het reliek op zijn stoep vond, had Brand een in het Nederlands gestelde e-mail gekregen van iemand die vertelde de kerkschatten in zijn bezit te hebben en er vanaf wilde. Terugbrengen naar Fécamp achtte de e-mailschrijver te gevaarlijk. Arthur Brand tegen AFP: „Om dit ultieme reliek, het bloed van Christus, in huis te hebben als gestolen goed, is een vervloeking. En deze relieken zijn ook onverkoopbaar.”

Via de Nederlandse politie zullen de relieken teruggaan naar Normandië gaan, helaas te laat voor de jaarlijkse hoogmis ter ere van de relieken die er elk jaar op 14 juni wordt gehouden.

1Wat is een reliek?

Een reliek is een fysiek object dat in een directe relatie tot een christelijke heilige heeft gestaan en om die reden vereerd wordt. De gewoonte bestaat vooral in de katholieke en (Grieks-) orthodoxe kerken, niet in protestantse kerken. In de praktijk werken relieken als ‘magische objecten’. Door aanbidding/aanraking van het reliek – vaak een stukje bot van een overleden heilige – maakt de gelovige contact met het ‘goddelijke’ en zo zouden ziekten kunnen genezen of andere diepe wensen in vervulling kunnen gaan. In de Middeleeuwen ontstond er een levendige handel in relieken, want door het bezit van een bijzonder reliek kon een kerk veel pelgrims aantrekken.

2Waarom is een reliek van Christus extra bijzonder?

Jezus Christus is de centrale figuur in het christelijk geloof. Als zoon van God die mens werd, geldt hij als de ultieme bemiddelaar tussen God en de mens. Maar omdat ook geloofd wordt dat hij na zijn opstanding uit de dood lijfelijk ten hemel is gegaan, kunnen er geen botten of andere lichamelijke resten van hem meer op aarde zijn. Daarom concentreert de reliekenverering rond Christus zich op accessoires zoals spijkers en splinters van het kruis waaraan hij stierf of doeken met een afdruk van zijn gezicht of zelfs zijn hele lichaam (zoals de ‘zweetdoek van Veronica’ en de ‘lijkwade van Turijn’).

Behalve Christus’ voorhuid, die na zijn (joodse) besnijdenis op aarde zou zijn achtergebleven, is het enige mogelijke lichamelijke reliek het bloed dat door zijn leerlingen uit Christus’ wonden zou zijn verzameld na de kruisdood. Vooral als vanaf de elfde eeuw in Europa steeds meer de lijdende Christus vereerd wordt (in plaats van Christus als keizerlijke heerser uit eerder tijd) duiken overal vondsten van ‘flesjes bloed van Christus’ op. De bloedflesjes uit Fécamp zijn dus zeker niet uitzonderlijk. Aan het eind van de twaalfde eeuw ontstaan in dit kader – als onderdeel van de Arthur-legendes – ook populaire verhalen over de magische kracht van de Graal, de beker waarin bloed van Christus zou zijn opgevangen.

3Waar komt dit specifieke Normandische bloedreliek vandaan?

Zoals door de historicus Jean-Guy Gouttebroze van de Universiteit van Nice is uitgezocht duikt in Fécamp het bloed van Christus op in een verslag uit circa 1090. Daarin wordt verteld over een wonder: een locale priester zag het brood en de wijn uit de eucharistie veranderen in het vlees en bloed van Christus. Die zouden vervolgens als relieken in het altaar van de kloosterkerk van Fécamp zijn opgeborgen. Bijna honderd jaar later werden de relieken (opnieuw) ontdekt in de resten van de oude kerk toen die herbouwd werd, maar nu met een ander verhaal: het bloed van Christus zou door Nicodemus, een vroege volgeling van Christus, zijn verstopt in een vijgenboom die bij Fécamp zou zijn aangespoeld.

Gouttebroze ontdekte dat de abt in die tijd veel geld uitgaf aan toneelspelers en jongleurs, waarschijnlijk om de relieken bekendheid te geven met spectaculaire voorstellingen. Een stroom van pelgrims is het gevolg en verschaft het klooster geld om de kloosterkerk schitterend op te bouwen. Daarna gaat de verering van de bloedrelieken in Fécamp op en neer, met oplevingen in de veertiende en eind negentiende eeuw. Voor zover bekend is de huidige diefstal de enige geweest.