Euro blijft in waarde dalen: voor het eerst in twintig jaar evenveel waard als dollar

Pech voor Europeanen die op reis gaan naar de Verenigde Staten. Dinsdagochtend is ‘pariteit’ bereikt: een euro was precies evenveel waard als een Amerikaanse dollar. De laatste keer dat dit voorkwam was eind 2002, bijna vier jaar nadat de euro was ingevoerd. Europese toeristen kunnen inmiddels met iedere euro zo’n 15 procent minder besteden in Amerika dan een jaar geleden. Andersom is voor Amerikanen vakantie vieren in Europa nu juist goedkoper.

De economische groei in Europa gaat sterk gebukt onder de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne, inmiddels bijna een half jaar geleden. Als de economie in een valutagebied slechter gaat presteren, worden beleggingen in die munt minder waard. De munt zelf daalt dan mee. Veel analisten verwachten dat de koersval van de euro doorzet, en dat de munt zelfs minder waard wordt dan de Amerikaanse dollar. Dat was in juli 2002 voor het laatst het geval.

Ook de angst voor een recessie in Europa speelt een rol. Consumenten zijn door de hoge inflatie minder gaan uitgeven en er dreigt een nijpend gastekort. Vooral Europa’s grootste economie, Duitsland, verkeert in een staat van gasstress, omdat het relatief veel gas uit Rusland importeert. Daarnaast is de Europese Centrale Bank in tegenstelling tot de Amerikaanse Fed traag met het verhogen van rente om de inflatie te remmen. Ook dat drukt de koers van de munt: hoe lager ergens de rente is, hoe minder beleggingen naar verhouding renderen.

