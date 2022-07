Eerste Kamer voor invoering Omgevingswet op 1 januari

Het is en blijft de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat. Dat spreekt de Eerste Kamer uit met een motie die dinsdag is aangenomen. In oktober komt er nog wel een ICT-advies, waaruit moet blijken of alles werkt. Als dat het geval is, gaat de Eerste Kamer definitief akkoord.

De Omgevingswet moet het makkelijker maken voor burgers om vergunningen te regelen. Een versimpeling van de regels, werd bij de aankondiging in 2014 gezegd, maar sindsdien wordt de wet geplaagd door technische problemen en uitstel. Vorige maand bleek dat de ambtelijke top van het ministerie van Binnenlandse Zaken interne kritiek op de invoering de kop indrukte.

Onderzoeksbureau Deloitte kwam half juni met een rapport over de voortgang van de ICT achter de omgevingswet. De interpretatie daarvan verschilt: in de motie die dinsdag is aangenomen staat dat verschillende delen „stabiel functioneren”, terwijl andere senatoren vinden dat de ICT „totaal niet op orde is”.

Nog niet alles werkt zoals het hoort, erkende Eerste Kamerlid Theo Rietkerk (CDA), indiener van de motie, vorige maand in een debat. Toch wil de senaat duidelijk maken dat het de bedoeling is dat de Omgevingswet op 1 januari ingaat, zodat andere overheden alvast kunnen oefenen.

Lees ook: Ministerie van Binnenlandse Zaken drukte kritiek op Omgevingswet de kop in