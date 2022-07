Eerste Kamer geeft groen licht voor omstreden CETA-handelsverdrag

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag in een hoofdelijke stemming groen licht gegeven voor het handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Canada, ook wel bekend als CETA. Er stemden 40 senatoren voor - onder wie oppositiepartij PvdA - en 35 tegen. Het handelsverdrag was al sinds 2017 deels in werking, maar moest wel nog door de EU-lidstaten worden geratificeerd. Nederland is het zestiende EU-land dat het verdrag aanneemt, elf moeten dat nog doen.

In Nederland verdeelt het verdrag al jaren politieke partijen onderling en intern. Afgelopen weekend werd bekend dat de Eerste Kamerfractie van PvdA het CETA-handelsverdrag alsnog aan een meerderheid ging helpen. Dat was nodig om een nieuwe teleurstelling voor het kabinet te voorkomen: de regerende partijen zijn in de Eerste Kamer in de minderheid. PvdA-senator Ruud Koole verdedigde dinsdag de keuze van zijn partij door te zeggen dat CETA weliswaar „niet ideaal” is, maar „wel bijdraagt aan een krachtige EU in een instabiele wereld”. Zijn statement werd met gelach onthaald.

Open brief jongerenafdeling

Het stemgedrag van de senaatsfractie van de PvdA is opmerkelijk, want de Tweede Kamerfractie stemde in 2020 nog tegen het verdrag. Een maand geleden deed de oppositie nog een poging om de ratificatie van CETA te stoppen. Een motie om het verdrag in te trekken werd door de hele oppositie gesteund, inclusief de PvdA. De jongerenorganisatie van de sociaaldemocraten riep de senatoren middels een open brief — „Een stem vóór CETA, is een stem tegen een progressieve toekomst” — vorige week op het verdrag weg te stemmen.

Lees ook: PvdA - eigenlijk al jaren - verdeeld over CETA

De oppositie was tijdens het debat maandag in de Eerste Kamer over CETA zéér kritisch op het handelsverdrag. Voornamelijk het ICS (Investment Court System) werd bekritiseerd. Via dat onafhankelijke arbitragehof kunnen bedrijven claims indienen tegen landen als ze vinden dat ze onterecht benadeeld worden door nationale wetgeving. Senator Pim van Ballekom (VVD) verdedigde het ICS, en zei dat „het idee dat er een diarree van claims op Nederland afkomt” niet op waarheid gestoeld is. Ook zou het volgens de VVD negatief zijn om nú uit CETA te stappen.

Door CETA vervallen vrijwel alle handelstarieven tussen de EU en Canada. Dat moet meer export tussen EU-landen en Canada opleveren, meer economische groei en meer werkgelegenheid. Volgens de Europese Commissie besparen Europese exporteurs mogelijk 500 miljoen euro per jaar door het handelsverdrag. Nederland zou er jaarlijks tussen de 600 miljoen en 1,2 miljard euro aan kunnen verdienen. Producten die van Canada naar de EU gaan, moeten voortaan voldoen aan EU-criteria.