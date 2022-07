Een vrouwengevangenis met alleen maar zoons

Soms heb je fictie nodig om dichter bij de waarheid te komen. In de woorden van de Tsjechische filmmaker Péter Kerekes bij de première van zijn docufictie 107 Mothers, vorig jaar op het filmfestival van Venetië: „Het is net als met carnaval. Achter het masker laten mensen hun ware gezicht zien.”

107 Mothers speelt zich af in een vrouwengevangenis in Odessa, waar kinderen de eerste drie jaar van hun leven bij hun moeder mogen blijven alvorens ze naar een weeshuis worden gebracht. Kerekes werkte met acteurs en mensen die zichzelf spelen, met echte locaties en sets. Hij focust op de relatie tussen kersverse moeder Leysa en bewaakster Iryna, en door hun ogen krijgen we een inkijkje in de gevangenisroutines: de sleur, de eenzaamheid en tegelijkertijd het gebrek aan privacy.

Dat er door de lens van fictie naar hun levens wordt gekeken, heeft een verhoogd realisme tot gevolg. Zorgvuldige kaders bieden ruimte aan soms vervreemdende situaties: het openmaken en weer dichtplakken van de post, de bewaaksters die met felrode nagellak de zolen van hun plompe schoenen veranderen in armeluis-Louboutins. En hebben al die vrouwen echt alleen zoons gekregen?

Het heeft een vleugje Ulrich Seidl, de filmprovocateur die ook authentieke situaties laat botsen op artificiële, waardoor we als toeschouwer beter gaan kijken. Vragen omtrent moederschap, schuld, haat en nijd dringen zich op. Tijdens het draaien van 107 Mothers werd de gevangenis gesloten, de vrouwen en hun kinderen over het land verplaatst. En die wetenschap, gecombineerd met de oorlog in Oekraïne, geeft het kijken nog een extra prangende lading. Regisseur Péter Kerekes was er net op tijd bij.

Docudrama 107 Mothers Regie: Péter Kerekes. Met: Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna. Lengte: 93 min. ●●●●●