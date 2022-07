Een requiem voor het echtpaar Krafft

Fire of Love is niet de enige film over het echtpaar Krafft, ook Werner Herzog maakte dit jaar een documentaire over het duo dat hij persoonlijk kende: The Fire Within, met als ondertitel ‘een requiem voor Katia en Maurice Krafft’.

Herzog is al heel lang gefascineerd door vulkanen. Op Netflix is zijn film Into the Inferno (2016) te zien, waarin al een korte sequentie zit over de Kraffts, „die gevaarlijk dichtbij hun onderwerp kwamen. Te dichtbij, bleek uiteindelijk”, aldus Herzog in zijn karakteristieke voice-over.

Herzogs enerverende documentaire heeft als gids Clive Oppenheimer, een vulkanoloog die Herzog ontmoette tijdens het draaien van Encounters at the End of the World(2007). Net als Katia en Maurice Krafft werkt Oppenheimer aan systemen om de bevolking tijdig te waarschuwen voor een uitbarsting. Zo zien we hem in Indonesië, het land met de meeste actieve vulkanen ter wereld, in de weer met het mede door hem ontwikkelde apparaat dat een toename van zwavelgassen detecteert, een teken dat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat.

Naast wetenschap besteedt Into the Inferno vooral aandacht aan de mythische en spirituele kant van vulkanen. Dat stipt Fire of Love slechts aan, waardoor beide documentaires elkaar goed aanvullen. Zo interviewt Oppenheimer een stamhoofd op de archipel Vanuatu die stelt dat er een demon in de vulkaan Ambryn woont. Deze demon is de eilandbewoners goedgezind, maar toeristen provoceren hem. In Indonesië filmt Herzog rituelen om de geest in de vulkaan te temmen, in Noord-Korea bezoekt men de Paektu, een stratovulkaan die in 943 met een enorme eruptie een vulkanische winter veroorzaakte. Voor Noord-Koreanen is deze mythische vulkaan de geboorteplaats van Korea én van de Grote Leider Kim Il-sung, grootvader van Kim Jong-un.

Naast fascinerende antropologische en mythologische verhalen bevat Into the Inferno uiteraard schitterende shots van kolkend magma en woest rondspattend lava, waarbij Herzog, net als de Kraffts, de nietigheid van de ‘leeghoofdige mens’ benadrukt.

‘Into the Inferno’ is te zien op Netflix. De releasedatum van ‘The Fire Within’ is nog onbekend.